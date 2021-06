Renunció Ministro de Sanidad de Gran Bretaña

Este sábado renunció el Ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, luego de que este viernes 25 el diario ‘The Sun’ hiciera públicas unas imágenes del pasado 6 de mayo en las que se besa y abraza con una asesora de su departamento con la que mantuvo una relación extramarital.

El escándalo estalló porque toda Gran Bretaña las reglas para evitar la propagación de la COVID-19 obligaban a «mantenerse al menos a dos metros de distancia de las personas con las que no se vive» así como «evitar el contacto directo y el contacto cara a cara» entre personas «no convivientes».

Abrumado por la publicación y el gran cúmulo de reacciones que generó la misma, el mismo Hancock anunció que dimitía de su cargo porque «quienes creamos las normas debemos atenernos a ellas, y por esta razón debo dimitir».

También envió una carta de disculpas al Primer Ministro Boris Johnson en la que expone que lo último que desea es que su «vida privada distraiga la atención» de lo verdaderamente importante, que es liberar al Reino Unido de la pandemia y pidió disculpas a la ciudadanía una vez más «por haber roto» las normas sobre el distanciamiento social y a su familia por «hacerles pasar por esto».

En otro apartado manifiesta que «en este momento también necesito estar con mis hijos».. El ahora exministro agradeció a Johnson su «inquebrantable apoyo», su «liderazgo» y su «optimismo» y dijo que había sido «el honor de su vida» haber trabajado como ministro de Sanidad en su Ejecutivo.

Johnson respondió que debe dejar el cargo sintiéndose «orgulloso» de lo que conseguido, no solo con respecto a la pandemia, sino a su trabajo antes de esta emergencia sanitaria.

Tanto el Partido Laborista, que acusó a Hancock de «abuso de poder» y «conflicto de interés», como una asociación de familiares de víctimas del Covid-19 y algunos diputados conservadores habían exigido su despido o, en su defecto, su dimisión.

Este sábado, el hasta ahora responsable de Sanidad vio como ‘The Sun’ publicaba ya no solo las fotos de su encuentro con su asesora Gina Coladangelo, sino además un trozo del vídeo de donde fueron sacadas, que fue grabado por las cámaras de seguridad de su propio despacho. Coladangelo ejercía como directora de marketing de la cadena Oliver Bonas, propiedad de su marido, Oliver Tress, cuando fue nombrada asesora no remunerada del ministerio y posteriormente directora no ejecutiva, un puesto a tiempo parcial remunerado con 15.000 libras esterlinas anuales.

Con información de agencias internacionales