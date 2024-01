Ronald Acuña Jr. no jugará más con Tiburones en el 2023-2024

Tiburones de La Guaira aseguró su puesto en la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y mientras celebraban, recibieron una mala noticia. El jugador más incidente en los resultados positivos, Ronald Acuña Jr., no los acompañará en lo que queda de la temporada.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Alden González, su ausencia se debe a los compromisos que tiene el pelotero con su divisa en Estados Unidos, Bravos de Atlanta.

El conjunto norteamericano tiene previsto realizar varias actividades o compromisos de promoción y marketing, y Ronald Acuña Jr., será uno de sus protagonistas luego de haber ganado el MVP de la Liga Americana 2023.

González informó que el jardinero venezolano no podrá regresar a jugar a Venezuela por “compromisos en Estados Unidos”, que incluye una cena en Nueva York a finales de mes, donde recibirá el premio MVP.

Acuña Jr. estuvo durante 21 juegos con los litoralenses y dejó .380 de average, 6 dobles, un triple, 7 jonrones, 19 carreras impulsadas y 6 bases robadas.

Tiburones de La Guaira aún estaba contando con el pelotero y hasta la primera semana de enero aseguraban que Acuña regresaría para jugar una hipotética final para ese momento. Sin duda, el manager Oswaldo Guillén lo extrañará, sobre todo en la final.

