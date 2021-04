Rusia | Navalny decide poner fin a su huelga de hambre

El líder opositor encarcelado Alexei Navalny dijo este viernes que pondrá fin a su huelga de hambre luego de recibir atención médica y de que sus médicos le advirtieran que continuarla pondría en riesgo su vida.

En una publicación de Instagram en el día 24 de su huelga de hambre, Navalny dijo que continuará exigiendo una visita de su médico para abordar el entumecimiento en sus piernas y brazos, su principal demanda.

Sin embargo, aseguró que detendría la huelga después de haber sido examinado por médicos que no estaban afiliados a la prisión, algo que calificó como «un gran avance».

«Gracias al gran apoyo de buenas personas en todo el país y en todo el mundo, hemos logrado un gran progreso», dijo Navalny en su mensaje desde detrás de las rejas.

“Hace dos meses, mis solicitudes de ayuda médica estaban provocando sonrisas. No me dieron ningún medicamento… Gracias a ti, ahora un panel de médicos civiles me ha examinado dos veces «.

Otra razón por la que estaba poniendo fin a la huelga de hambre era que algunos de sus seguidores se negaban a comer en una muestra de solidaridad con él, dijo Navalny.

Dijo que comenzaría a “salir de la huelga de hambre” el viernes y que el proceso para ponerle fin tomará 24 días.

Navalny inició la huelga el 31 de marzo, luego de desarrollar fuertes dolores en la espalda y pérdida de sensibilidad en las piernas. Los funcionarios de la prisión han dicho que estaba recibiendo toda la ayuda médica que necesita, pero Navalny insistió en que efectivamente no recibió ningún tratamiento.

Condena trajo protestas

El día después de que las protestas masivas exigiendo su libertad se extendieran por Rusia, un equipo de sus médicos publicó una carta instándolo a poner fin a su huelga de hambre.

Navalny fue arrestado en enero a su regreso de Alemania, donde había pasado cinco meses recuperándose de un envenenamiento con el agente nervioso del que culpa al Kremlin, acusaciones que los funcionarios rusos rechazan.

Fue juzgado de inmediato por violar los términos de una sentencia suspendida derivada de una condena por malversación de fondos en 2014, que, según él, tuvo motivaciones políticas. Se le ordenó cumplir el resto de una sentencia de dos años y medio.

El arresto de Navalny provocó protestas masivas, la mayor muestra de desafío que el Kremlin ha encontrado en años. Las autoridades respondieron con dura represión, arrestando a miles y encarcelando a cientos.

Los ayudantes y asociados de Navalny en toda Rusia también fueron objeto de detenciones y redadas. Algunos de sus principales aliados han sido acusados ​​de delitos penales y puestos bajo arresto domiciliario.ç

Fuente: AP