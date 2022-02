“¡Salarios dignos ya!”: la exigencia de los trabajadores de CANTV en Anzoátegui

Con la consigna “salarios dignos ya”, trabajadores y jubilados de la CANTV protestaron en la sede principal ubicada en la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, este jueves.

Calificaron de inhumano percibir un salario de 80 bolívares al mes, en el caso de los trabajadores activos y 56 bolívares para los jubilados, esto además de no contar con un seguro médico en plena pandemia.

El presidente del Sindicato de Telecomunicaciones en Anzoátegui, Víctor Urbáez, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los trabajadores de CANTV, tanto activos como jubilados, unidos en una sola voz decidieron “tomar las sedes principales a nivel nacional por los bajos salarios y la eliminación del seguro médico”.

“Es inconcebible que en esta semana hayamos cobrado los activos 20 bolívares y los jubilados 14 bolívares, eso no alcanza para nada. Además de eso lo grave es que no contamos con un seguro médico cuando hay una gran incidencia de COVID, anoche se murió un jubilado y no tenemos seguro médico que nos atienda”, expresó el sindicalista.

El personal anzoatiguense de las telecomunicaciones se mantendrá a la espera de una pronta respuesta a estas peticiones por parte del presidente de la estatal telefónica Jesús Aldana. De lo contrario, manifestaron que mantendrán las acciones de protesta.