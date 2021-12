Salen de la lista de sanciones Alcalá, Rangel, Carvajal y Bernal

La Oficina de Control de Bienes Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que retiró de su lista algunos sancionados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como también algunas figuras del Gobierno de Venezuela.

Este miércoles se conoció que además del general, Clíver Alcalá Cordones también salieron de la lista de sanciones Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo; Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Freddy Bernal, gobernador del Táchira.

La lista fue publicada en la página oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 1 de diciembre de 2021.

La investigadora y politóloga venezolana, Maibort Petit, explicó que las acciones de la OFAC no influye en los juicios en curso, puesto que las designaciones son de carácter administrativo.

«Nada tiene que ver con los procesos criminales que responden a las acusaciones de fiscales y que pasan por un Gran jurado antes de hacerse las acusaciones contra los demandados», dijo.

Petit acotó que para que una acusación sea aprobada por un gran jurado, los fiscales presentan evidencias duras contra los acusados.

«Las designaciones de la OFAC no requieren este tipo de procedimiento. Salir de la no OFAC no indica que se acaban los juicios», señaló en su cuenta de Twitter.

No obstantes, el ex militar Clíver Alcalá se encuentra en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico. Alcalá estaba calificado como capo de la droga desde 2011 por el Departamento del Tesoro designó por vínculos con las FARC.

Aunque aparecen los nombres de Alcalá, Rangel, Carvajal y Bernal, éste último sigue apareciendo en la página de la OFAC.

OJO El Crimen Organizado celebrada: No sólo fue Cliver Alcalá el que salió de la lista de sanciones de la #OFAC al ser retiradas las #FARC de la lista de organizaciones terroristas, también sacaron al #PolloCarvajal y Freddy Bernal pic.twitter.com/tlvbzh91qY — Maibort Petit (@maibortpetit) December 2, 2021