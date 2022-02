Se acentúa la crisis en las Grandes Ligas: 78 días de paro

La falta de acuerdos entre la junta directiva de la MLB y la Asociación de Jugadores de la Grandes Ligas continúa, y hasta este 17 de febrero suman 78 días continuos de paro patronal que mantiene en jaque el juego de pelota en Estados Unidos.

El conflicto ya afectó la pretemporada de las divisas, y varios jugadores profesionales no se han presentado ante sus respectivos equipos. Sin embargo, la fecha de inicio oficial de la pretemporada está pautada para el 26 de febrero de 2022.

Si al llegar ese día del inicio oficial de la pretemporada en la MLB seguirá el conflicto. Desde la organización de las Grandes Ligas han advertido que habrá «un resultado desastroso» tanto para los jugadores como los clubes.

Rod Manfred, comisionado de la MLB, no descartó que durante los próximos encuentros y negociaciones, la MLB opte por aceptar las propuestas de la asociación de jugadores.

Es la primera vez que que Manfred se refiere a este conflicto en términos menos controversiales y podría significar un viraje en las negociaciones.

Pretemporada en riesgo

Los Mets de Nueva York iniciaron con su pretemporada el 16 de febrero. No obstante, una de sus máximas estrellas no comenzó este periodo de entrenamiento previo. De acuerdo con la prensa deportiva internacional, la ausencia del lanzador Max Scherzer se debe a que no volverá si no hay acuerdos firmes.

Otro jugador que se reveló contra la MLB es el pelotero de los Cachorros de Chicago Marcus Stroman.

En medio de este conflicto, los agentes libres son los más afectados debido a que ningún equipo los contratará antes de que termine la disputa. Por tanto, se corre el riesgo de que los prospectos no encuentren equipos esta temporada.