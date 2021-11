Se daña la comida en La Democracia de Maturín por la falta de un transformador

Las fallas en el sistema eléctrico de Maturín se traducen en pérdidas para los usuarios, pues no solo se dañan los electrodomésticos por los bajones de luz sino que al estar las neveras fuera de servicio también se pierde la comida refrigerada.



Danilza Rivas contó que en el sector La Democracia llevan más de 3 meses con un trasformador dañado. Debido a este incidente, además de quedarse a oscuras, en varias casas se dañaron algunos electrodomésticos de valor.



Para “salir del paso” uno de los vecinos “pegó cables” desde las casas a uno de los postes y así es como han solucionado en estas últimas semanas para no estar completamente a oscuras.

Sin embargo, se han privado de utilizar aires acondicionados, neveras y otros artefactos. Es ahí donde entra la pérdida de los alimentos, pues ante la falta de neveras para refrigerar la comida no la pueden conservar.



“Yo tengo un congelador y una nevera, y el congelador es lo único que pudo enchufar, porque la nevera no la puedo usar por obvias razones. Entonces no puedo comprar ni verduras ni frutas ni hortalizas porque al congelarlos se dañan con el hielo”, describe Rivas.

La señora Rivas enfatizó que ella y todas sus vecinas han tenido que aprender a comprar y cocinar lo justo, pues también debido al calor los alimentos tienden a dañarse más rápido.



“Lo que es queso, mortadela, jamón, ya nada de eso puedes comprarlo en cantidades para almacenar porque se daña. Lo mismo si dejas un arroz afuera un momentico, si te descuidas, cuando regreses ya está dañado. Tienes que cocinar lo justo», apuntó.



La ciudadana hizo un llamado a las autoridades para que apoyen a esta comunidad que desde hace aproximadamente 3 meses se ve afectada por esta situación.



“Necesitamos que se aboquen, aunque sea ahorita que estamos en campaña, porque sabemos que la situación en el país es tremenda y con esto todo se nos dificulta más. Estamos esperando porque no hay transformador, es lo que nos han dicho y hay varios sectores que están así. Necesitamos que nos metan la mano, que hagan un esfuerzo porque no se ve que hagan movimiento de nada”, se quejó.