Se presentan casos de infección por picaduras de garrapatas en el Delta

Ramón Yaguare, vecino de la comunidad de Los Castillos de Guayana, del municipio Casacoima, solicita al gobierno del estado Delta Amacuro que atienda a un grupo de personas que padece de ehrlichiosis canina, una enfermedad que es causada por varias bacterias que atacan los glóbulos blancos de la sangre, tras la picadura de una garrapata portadora.

El ciudadano informó que solo en el sector de Los Castillos de Guayana hay tres personas con sintomatologías de esta enfermedad, mientras que recientemente detectaron otro caso similar en la comunidad de El Supamo de ese mismo municipio.

Daniel Cabrera, un joven que vive en Los Castillos de Guayana, es uno de los pacientes afectados por esta enfermedad. El diagnóstico lo recibió en una clínica privada de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

“Es la primera vez que esto se presenta por aquí, el muchacho Cabrera, fue a una clínica privada de Puesto Ordaz y ahí le diagnosticaron esa enfermedad. Ellos necesitan los tratamientos y no tienen acceso”, informó el señor Yaguare este viernes 9 de julio.

La mamá de Daniel y otro familiar, están presentando los mismos síntomas, que de acuerdo con el señor Ramón Yaguare, constan de fiebre, dolores de cabeza, dolores de huesos e inflamación de algunas partes del cuerpo.

Los vecinos están alarmados, temen que haya más personas que puedan contraer esa enfermedad, por lo tanto piden que las autoridades sanitarias atiendan este problema.

“Ayer una vecina de Sierra Imataca me preguntó si no tenía contacto con algún funcionario del gobierno para darle parte de lo que está sucediendo, pero no sabemos a quiénes llamar, por eso quiero hacer público esa situación por Tane tanae y Radio Fe y Alegría”, manifestó el señor Yaguare.