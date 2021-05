«En el pueblo de Fátima, próximo a Vilanova, ha ocurrido un suceso que es objeto de muchos comentarios. Tres niños llamados Lucía, Francisco y Jacinta, de diez, nueve y siete años, respectivamente, venían diciendo desde el mes de mayo que los días 13 de todos los meses, al mediodía, se les aparecía la Virgen María en el tronco de una encina, y les recomendaba que rezasen y que diesen la noticia de que 13 de octubre expondría las razones de sus visitas, pudiendo ver todos la señal en el cielo.

Circuló la referencia de los niños por toda la región y anteayer acudieron al pueblo de Fátima más de 40.000 personas. El día estaba muy lluvioso, y el cielo cargado de densos nubarrones; pero a la hora próxima del mediodía, la lluvia cesó y apareció el sol en todo su esplendor. La muchedumbre acogió la presencia del sol con voces de ¡milagro! y el cielo quedó completamente despejado. El pueblo de Fátima ha acordado erigir una capilla en el lugar de las apariciones». (ABC, 16-10-1917: https://bit.ly/3fwuMNZ )

Nuestra Señora del Rosario de Fátima anunció 3 secretos. Dos de ellos publicados en 1941 por parte de la Hermana Lucia María de Jesús y del Corazón Inmaculado (1907-2005):

1ero: Visión del infierno que le espera a los pecadores. “Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros”.

2do: Predicción acerca de la finalización de la Primera Guerra Mundial y comienzos de la Segunda Confrontación Global (durante el Pontificio de Pio XII). “La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI comenzará otra peor”. “Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre”

La Hermana Lucia María de Jesús y del Corazón Inmaculado le hizo prometer al obispo José Alves Correia da Silva (1872-1957) en el año 1943 que “el tercer secreto de la Virgen de Fátima fuese abierto y leído al mundo en su muerte, o en 1960. Lo que ocurriese primero”. Y en el año 1946 al preguntársele a la Hermana Lucia acerca de por qué era necesario esperar hasta 1960, ella respondió: “porque así lo quiere la Santísima Virgen”. Y agregó: “ello será más claro entonces”.

No obstante, el tercer secreto no se publicó en tiempo y forma en el año 1960 tal cual como lo había manifestado Nuestra Señora del Rosario de Fátima, sin embargo se podría coincidir en términos generales, que la mayoría de eventos anunciados se sucedieron paulatinamente en el transcurso del tiempo, a excepción de la profecía referida al castigo que sufrirá en particular toda le especie humana.

Evidentemente, durante décadas el tercer secreto de la Virgen de Fátima fue considerado uno de los grandes misterios de la iglesia. Había todo tipo de especulaciones al respecto, pero sobre todo al mensaje relacionado con el que habría un gran colapso moral en la humanidad y en la institución eclesial, al igual que vendrían grandes tribulaciones si el mundo entero no se arrepentía del pecado: no hay duda que la inmoralidad, pecaminosidad y la impureza han alcanzado niveles inimaginados. Entonces, ¿es casual o causal lo que ocurre? (a)

Digresión 1:

“El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando consigo en un remolino, casas y personas sin número, que no se pueden contar, es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso… ¡El odio, la ambición provocan la guerra destructora!” (b)

El Vaticano siempre negó que estos acontecimientos se iban a presentar, a pesar de lo que lo que San Juan Pablo II, en una visita realizada a la ciudad de Fulda Alemania en noviembre de 1980, declaraba en relación al 3er secreto de Fátima y sobre el «futuro próximo» de la Iglesia.

«Debido a su impactante contenido y para evitar que el poderío mundial del comunismo interfiriera en los asuntos de la Iglesia, mis predecesores proporcionaron información confidencial de manera diplomática. Además, debe bastar a cada cristiano saber lo siguiente: cuando ustedes leen que los océanos inundarán continentes, que millones de hombres morirán repentinamente en pocos minutos… si esto es conocido, en realidad no es necesario demandar la publicación de este secreto… Muchas personas lo quieren conocer sólo por curiosidad y sensacionalismo: pero olvidan que «saber» implica también una responsabilidad… pero sólo desean satisfacer su propia curiosidad. Esto es peligroso cuando al mismo tiempo, nada quieren hacer, diciendo: «¡Es inútil hacer algo para mejorar la situación!» Entonces el Papa tomó el Rosario y dijo: «¡Aquí está el remedio para esta enfermedad! Oren, oren y no hagan más preguntas. ¡Encomienden el resto a Nuestra Señora!»

«Debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes, que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo… Las pruebas podrían ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras, pero (ya) no podrán evitarse, porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la Iglesia… tal como ya ha ocurrido muchas veces que la Iglesia surgió de nuevo por medio de la sangre. Tampoco será diferente en esta ocasión. Seamos fuertes y preparémonos, teniendo fe en Cristo y en su Madre. Oremos mucho y con frecuencia el Santo Rosario». (c)

Digresión 2:

“Señores, ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor y te salvaras tú y tu familia” (Hechos 16, 22.34). La tristeza se convertirá en alegría, mediante la fe sincera en Dios y la Virgen, y la oración permanente. Sin la guía del Paráclito, el futuro de luz por parte de Dios es imposible de lograr. Así que una vida sin humildad, perdón, fraternidad y reconciliación, es imposible que sea habitada y guiada por el Espíritu Santo. Por todo ello, entre más alejados del mundo, más cerca de Dios.

(a) El 13 de mayo de 2000, en el aniversario del atentado que sufrió en Roma el 13 de mayo de 1981, San Juan Pablo II ordenó revelar la última de las visiones (tercer secreto) de los pastorcillos de Fátima que describía a un «Obispo vestido de blanco» muerto por varios disparos. Ver: https://bit.ly/3eHxn8u

(b) Del libro: “Un Camino bajo la Mirada de María”. Biografía de la Hna. María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. Carmelo de Santa Teresa, Ediciones Carmelo, Coimbra, 2013.

(c) Fátima no solo son unas apariciones ocurridas hace 104 años. Esta historia no es una historia de casualidades, es una relación de causa efecto que tiene una proyección a nivel mundial. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen. Cuando rezamos cambiamos el curso de la historia. “Cuando recéis el Rosario, decid después de cada misterio: ‘Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas’”. Enuncia Nuestra Señora del Rosario de Fátima: “Al final mi Inmaculado Corazón triunfará”

