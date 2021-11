Seis opciones para elegir tendrán los ciudadanos del municipio Roscio de Guárico

A cuatro días de las elecciones regionales y municipales 2021, los electores del estado Guárico tienen la oportunidad de elegir un nuevo gobernador, alcaldes, concejales y diputados al consejo legislativo.

En el municipio Juan Germán Roscio Nieves, en la capital, el abanico de opciones se divide en 6 candidaturas que optan para ser el nuevo alcalde o alcaldesa del municipio.

Estos vienen ofreciendo un plan de gobierno para que voten por ellos y de ganar alguna de las opciones puedan cumplir sus promesas al electorado.

El Partido Socialista Unidos Venezuela en el municipio eligióa Christopher Constant en las primarias como su candidato, quien se medirá a sus adversarios este domingo 21 de noviembre.

Constant viene recorriendo varias comunidades y propone en su plan de gobierno cinco vértices que están distribuidos de la siguiente manera: área social, área de infraestructura y servicios, área de seguridad ciudadana, área administrativa y tributaria y área económica y productiva.

“No queremos ser uno más uno del montón, no queremos simplemente ir a pedir el voto, sino que nos inscribamos en un proyecto, hacer cosas nuevas, distintas y como lo he marcado hacer historia en nuestro municipio, hacer cosas que nadie a hecho, nosotros queremos ir a sufrir con el pueblo, a decirle no que vamos a votar sino que vamos inscribirnos en un proyecto y que juntos vamos construir la solución”, declaró Constant para Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte Robert Hernández, candidato por los partidos Movimiento Republicano, Bandera Roja y Compromiso País (Compa), a la alcaldía del municipio, ha declarado en Radio Fe y Alegría Noticias que su plan se ha ejecutado a las necesidades que le ha manifestado el pueblo en ese contacto que mantiene.

“Nuestro programa se basa en la necesidad que tiene el pueblo, y de ahí se abrió el camino para nosotros presentar un plan de gobierno que vaya en función de brindar calidad de vida a todos los habitantes del municipio Juan Germán Roscio, en materia de servicio público, nuestro plan de gobierno es muy amplio, más que todo en materia de servicios públicos, en salud, en educación y de toda la necesidades que tiene el colectivo”, expresó Hernández.

La opción del doctor Douglas González, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un luchador social que ha venido trabajando en las comunidades ayudando y prestándole servicios profesionales gratuitos, se vuelve a lanzar como una alternativa por parte de la oposición quien lleva años sin obtener un triunfo en este municipio.

Sulme de Gerratana, viuda de un ex alcalde del municipio, y quien es respaldada por la Alianza Democrática, empezó a trabajar por el municipio realizando obras y recuperación de espacios para darle repuesta al electorado que está envuelto en necesidades y penurias.

Otra opción joven que se está presentando al electorado rosciano es la candidatura de Edith Caraballo por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP89) y Lápiz, quienes se han desligado del partido de gobierno y buscan obtener el respaldo del electorado en sus movilizaciones por los sectores vulnerables del municipio.

Narky Carrillo, ex concejal de la cámara municipal de la gestión saliente, se lanza como una nueva alternativa en las filas del chavismo en el municipio.

Carrillo cuenta con el respaldo del partido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), organización izquierdista que estuvo apoyando al gobierno en anteriores elecciones, hoy se lanza con esta opción en el municipio para buscar una victoria en su abanderada.

En total, son seis opciones que tendrá el electorado en este municipio guariqueño, para escoger cual será la próxima alcaldesa o alcalde durante el periodo 2022-2026, que gane este próximo domingo 21 de noviembre.