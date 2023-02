Serie del Caribe 2023: Venezuela debe ganarle a Colombia y que haya cruces de resultados para clasificar

La Serie del Caribe Gran Caracas 2023 sigue su ruta rumbo a la final y solo cuatro equipo avanzarán para una cerrada disputa por el título.

Los Leones del Caracas, por Venezuela, van a buen ritmo y la última victoria ante el Team Curazao este martes 7 de enero, los pone en un puesto de privilegio aunque ya tienen poco margen de maniobra.

El nuevo reto inmediato de Venezuela para este miércoles es Colombia en el estadio monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en Caracas. No obstante, debe haber una combinación de resultados favorables para los locales.

En primer lugar, deben ganarle a los Vaqueros de Montería de Colombia a las 7:00 de la noche.

A partir de una posible victoria ante los colombianos, otros escenarios deben cruzarse. El primero, es que Curazao debe ganarle a República Dominicana o en su defecto, México debe derrotar a Puerto Rico que juegan a las 2:30 de la tarde.

Si ganan Puerto Rico y República Dominicana, los Leones estarían en la obligación de vencer a Colombia para acceder a las semifinales.

Caso contrario, es decir, si Leones del Caracas cae ante los Vaqueros de Montería, y tanto Mayagüez y Licey sus respectivos duelos, entonces, Venezuela quedaría eliminada de la Serie del Caribe 2023.

Calendario restante de la Serie del Caribe

Miércoles 8

10:30 a.m. en La Rinconada: Panamá vs. Cuba

2:00 p.m. en La Guaira: Curazao vs. Dominicana

3:00 p.m. en La Rinconada: Puerto Rico vs. México

7:30 p.m. en La Rinconada: Venezuela vs. Colombia

Jueves 9

3:30 p.m. en La Guaira: Tercer lugar vs. Segundo lugar

7:30 p.m. en La Rinconada: Cuarto lugar vs. Primer lugar

Viernes 10

2:30 p.m. en La Rinconada: Juego por la tercera plaza

7:30 p.m. en La Rinconada: Final

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.