Siete días desaparecida lleva liceísta en Guárico

Refriles Pantoja denuncia la desaparición de su hermana menor Yoexi Aurismar Pantoja de 16 años de edad desde el pasado 12 de febrero en San Juan de los Morros, sin que a la fecha se sepa nada de la joven.

Refriles nos relata que su hermana quedo ese miércoles en la residencia que comparten juntas, ya que ella decidió traérsela desde un campo que queda en el municipio San Gerónimo de Guayabal del estado Guárico, para que siguiera estudiando ya que sus padres no contaban con los recursos para hacerlo ante lo lejos que queda el liceo a su parcela.

“Me la traje hace como un mes, el 17 de enero aproximadamente, me la traje a San Juan de los Morros, para que estudiara, sacara el bachillerato, estaba estudiando primer año en el liceo Juan German Roscio y únicamente ella estaba viendo clase sola, yo la llevaba, yo la traía y luego desapareció”.

“Le he exigido a las autoridades para que me ayuden en la búsqueda,porque estoy angustiada, estoy preocupada”, dijo Pantoja.

Refriles comentó que Yoexi era muy tímida y muy reservada ya que presenta una discapacidad en un brazo derecho, uno es más pequeño que el otro y eso la llevó alejarse de la gente.

“A ella no le conocía amistades, es una niña muy poco social, muy penosa, ella tiene discapacidad en el brazo derecho de nacimiento, me imagino que siente un poco de pena al ver que las demás persona tienen sus dos brazos y ella no”.

“Ella no es una niña social, no tenía amistades, nunca se le conoció novio es totalmente inocente, es lo extraño, es lo que me tiene un poco preocupada, que no sé dónde está”.

La joven señaló que el día de su desaparición ella regresaba de su universidad y al ver que no estaba su hermana se fue a buscarla al liceo y no la encontró.

Por lo que reportó su desaparición ante la Policía Nacional del estado Guárico, para que den con su paradero, ya que se desconoce dónde puede estar. Sus padres y familiares están muy angustiados anhelando que aparezca pronto.