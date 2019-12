Sigue llegando poca gasolina a Guárico

A siete días de la noche buena, habitantes de San Juan de los Morros, hacen largas colas para surtir gasolina en las estaciones de servicio.

Diosmarilis Mato, una conductora que se encontraba en la cola, comentó que iba a intentar echar gasolina porque lleva dos días tratando de hacerlo y no había podido.

“Tengo cuarenta y cinco minutos metida en una cola, pero ya tengo dos días intentando echar gasolina y lamentablemente no he podido. Es una tristeza obviamente porque Venezuela no tiene la necesidad de pasar por esto, pues nosotros tenemos una gran cantidad de recursos ”, destacó.

Mato indicó que solo le queda un cuarto del tanque de su carro que solo utiliza para rodar y conseguir donde echar combustible, porque la cantidad que está llegando no dura para surtir a todos.

“Me siento castigada, presa, ya que no puedo salir del estado”, dijo.

Alfredo Tabares, otro de los afectados, señaló que perdió toda una mañana en una cola porque en el día llega gasolina a una sola estación de servicio.

Por su parte, Álvaro Urbina, otro transportista que tenía horas esperando, manifestó que el problema ha aumentando en esta semana, por lo que “el gobierno debería tomar cartas en el asunto”.

“Son cuestiones que el gobierno debería tomar en cuenta porque el tiempo de uno es precioso. El tiempo de uno vale plata. Uno pierde una hora o una hora y media y deja de hacer otras cosas por venir para acá a echar gasolina. Lo que falta es que nos empiecen a medir como Maracaibo, es decir, veinte litros por persona”, agregó.

Las colas se incrementan en los municipios del estado Guárico ya que en las pocas estaciones que llega el combustible no dura ni un día, lo que trae como consecuencia que el sector transporte se vea perjudicado con esta situación.