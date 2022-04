Siguen las fugas de residuos petroleros en zonas de Monagas

Tras cuatro años del accidente operacional registrado en la parroquia La Pica, zona de Morichales, aún se mantiene la fuga continuada de residuos de crudo afectando al medio ambiente y a sus pobladores.



María Gabriela Hernández ex diputada de la Asamblea Nacional de 2015 por el estado Monagas, declaró que «me encuentro con el diputado regional Luis Machado haciendo inspección en el morichal que rodea a Maturín, a la altura de la parroquia La Pica donde hace 4 años la tubería aérea de PDVSA colapsó y causó un derrame importante sobre el agua y habiéndose notificado e instruido que debían sellar y limpiar estas tuberías que están ya en desuso esto no se hizo”



Hernández denunció que nuevamente la tubería ha colapsado y sigue vertiendo residuos tóxicos.



“Hace un mes la misma tubería colapsó nuevamente sobre el área del morichal y sus riberas teniendo en esta oportunidad una mayor afectación de la que tuvo el derrame de hace 4 años”.

También se pronunció condenando la inoperancia de la estatal petrolera para evitar más daño a los pobladores y al medio ambiente al no asumir los correctivos oportunos.



“Esto afecta a toda la población de la parroquia La Pica, una población rural que se baña, lava, toma el agua de cocina de las aguas el morichal y están afectado el ecosistema”, dijo.



En el recorrido realizado por la ex diputada nacional y el diputado regional en funciones Luis Machado evidenciaron el daño a la vegetación, la fauna y al morichal y sus aguas.



“Encontramos pájaros, caracoles, peces y cangrejos muertos, encontramos una gran cantidad de moriches y de plantas afectadas desde la raíz. No se hallaron evidencias de que estén haciendo la restauración del ecosistema si hubo o se está ejecutando algún tipo de limpieza, no ha sido suficiente y en las imágenes se pueden apreciar que todavía de la tubería colapsada hace 4 años sigue brotando crudo que está goteando en las aguas”, alertó.



A través de su cuenta en la red social Twitter @MariaGMonagas evidenció con videos e imágenes el impacto de la falta de mantenimiento y correctivos en la tubería de crudo ubicada a lo largo de la parroquia La Pica, en Maturín, estado Monagas.

Pidió a los pobladores de La Pica no ingerir agua de los morichales ni siquiera hervida. “Los residuos de hidrocarburos van a estar pendientes en el agua por mucho tiempo, hasta que PDVSA haga las labores tanto de saneamiento como de restauración y un estudio de agua pueda brindar seguridad a la ciudadanía para poderla consumir».

En uno de sus videos Hernández mostró la imagen de un ave cuyas plumas estaban totalmente bañadas de petróleo.

Otras afectaciones ambientales se han seguido reportando en la entidad monaguense, específicamente en la vía al sur de Monagas, a la altura de la comunidad de Amana y Veladero donde hay dos fugas continuadas de crudo en tuberías que han sido inhabilitadas pero en las cuales hay residuos de petróleo y no son selladas y limpiadas según refieren los residentes de las zonas afectadas