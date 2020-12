SimpleEstafa: Así protestan los venezolanos ante los impagables costos de planes de la operadora

El periodo gratuito del servicio de SimpleTV terminó el 15 de diciembre de 2020. Fecha a partir del cual los usuarios debieron registrarse en página web y saldar el costo de cada uno de ello.

En el último día del registro y pago de planes antes del corte de la gratuidad del servicio, los usuarios reportaron dificultades para pagar los planes. Ante este hecho, la empresa hizo oficial que las fallas de las plataformas bancarias impedían tal pago.

Este 16 de diciembre, los usuarios manifiestan no solo su rechazo a los planes de SimpleTV, sino que también lo han tildado de “estafadores”.

También han cuestionado que SimpleTV pretenda cobrar los decodificadores que son propiedad de los usuarios desde el mismo momento en que lo adquirieron de manos de la desaparecida DirecTV.

Plan Básico: 778.331,50; Plan Byte: 3.113.326,00; Plan Giga: 18.166.026,45; Plan Tera: 31.285.934,45.

No me digas… Pensé que todos estaban contentos viendo a Winston Vallenilla en el único canal de @SimpleTVVE “Tves: Sonríe Contigo” son unos estafadores #SimpleTV #SimpleEstafa https://t.co/K9IUlc5qd1

#SimpleEstafa @SimpleTVVE El plan básico casi no tiene canales, casi todos son de MÚSICA. Muy pocos canales de películas, no hay deportes, infantiles tampoco no hay casi. Cobran por decos viejos y los planes están carisimos.



No lo vale, una estafa. Donde está @Conatel