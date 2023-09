‘Sin Cuenta’: el monólogo que trae de vuelta a Ana María Simón

Luego de ocho años de ausencia de Venezuela, Ana María Simón regresó al país para presentar un nuevo monólogo escrito por Indira Páez: Sin Cuenta, una pieza teatral que estrenará este jueves 14 de septiembre el día que cumplirá 50 años de edad.

En Sin Cuenta, Ana María le da vida a Carlota, una extraordinaria mujer que siempre vivió bajo los cuestionamientos de su madre y a quien trató de complacer en cada instante. Su progenitora falleció y, cinco años después, Carlota regresó a la antigua casa de su madre para poner un garaje y ofrecer a la venta algunas cosas que quedaron de su mamá.

No obstante, desde ese entonces se desahoga y cuenta, en tono de humor y reflexión, lo que fue su vida bajo el yugo de su madre, así como también junto a su esposo. Carlota es una mujer que demuestra que llegar al medio siglo, sin madre, divorciada, menopáusica, entre otras cosas, no significa el fin de la vida sino todo lo contrario: ¡ahora es cuando!

Sin Cuenta está bajo la producción de Juan Carlos Martín y dirigida por el también actor y productor, Albi De Abreu, quien también es pareja de Simón y los tres ofrecieron este martes 12 un encuentro con los medios de comunicación para ofrecer detalles de la obra, en donde no solo cumplieron este objetivo sino que también colmaron la rueda de prensa de risas, mucha chispa y honestidad.

Sin Cuenta está compuesto por un equipo de venezolanos

Martín comenzó diciendo que fue un proceso bonito porque armaron un equipo de trabajo completamente venezolano. “Ha sido un proceso de disfrute”, afirmó.

Foto: Lenys Martínez

Posteriormente, De Abreu confesó que dirigir a Simón ha sido fácil, pese a que vienen de escuelas actorales distintas, pero que todo “ha sido chévere, con aliados increíbles. Aunque suene a cliché, me siento bendecido y afortunado”, expresó orgulloso.

Por su parte, la figura central de Sin Cuenta, Ana María Simón, entró muy conmovida al escenario del Centro Cultural BOD (CCBOD) por la asistencia masiva de los medios de comunicación y, aunque se prohibió llorar, el quiebre de su voz le demostró lo contario. Simón pensaba que la gente se había olvidado de ella, pero no es así.

Su decisión de regresar a su tierra para presentar esta pieza teatral es porque quiso volver a las tablas donde se despidió hace ocho años. “Lo estamos haciendo de corazón y nos encanta estrenarlo en Venezuela y el día que cumplo 50 años, ¡caramba!”, expresó visiblemente emocionada.

Foto: Lenys Martínez

Simón comentó que Indira Páez le presentó el proyecto para un formato de serie, pero le confesó que ella veía ahí era un monólogo. Finalmente Páez hizo la adaptación y se lo obsequió como regalo de cumpleaños el 14 de septiembre de 2022.

La actriz comentó que no se trata de una obra biográfica, sino que es totalmente ficción. “Cuando tenía 20 años y veía a las personas de 50 creía que les quedaban dos años de vida (risas), y ahora que tengo 50 a partir del jueves digo, ¡espérate!, yo me siento de 20 y mentalmente de 12. ¡No hay manera que me sienta que estoy en el ocaso de mi vida!”, dijo.

No es una obra exclusivamente para cincuentones

Ante esto, Simón resaltó que esta obra no es para cincuentones, sino para personas de todas las edades, porque lo que busca es hacer ver que la edad no es impedimento para alcanzar los sueños y que la vida no la determina un número.

“Lo que vemos allí es porque nos sentimos reflejados ante alguna circunstancia y hay que luchar por lo que queremos”. A su juicio, la victimización se debe dejar a un lado y establecer límites ante los abusos de otras personas, porque el amor propio debe ser la prioridad sin que se vea como un acto de egoísmo.

Sobre trabajar con Albi De Abreu, piensa que el trabajo sí puede ser posible entre las parejas y que eso afianza la relación. “No había querido dejar de intentar trabajar con alguien a quien yo admiro, siempre le he dicho a Albi que es mi actor favorito y es de los más versátiles que conozco. Las relaciones de pareja se pueden alimentar con el trabajo en común”, resaltó.

Sin escándalos

Ana María Simón y Albi De Abreu no escaparon a las interrogantes sobre el porqué regresan ahora a Venezuela, tomando cuenta que muchas otras figuras tanto nacionales como internacionales han regresado al país a presentarse en diferentes escenarios. Simón confesó que no regresó antes por dos razones fundamentales: no tenía pasaporte vigente y no tenía un proyecto para presentar.

“Tengo clarísima la realidad de Venezuela y cuando pensamos en esto evaluamos todo. No tengo rabo de paja y nadie puede decir nada de mí que me pueda apuntar porque no he sido una persona de escándalos, he vivido de mi trabajo, no tengo prontuario ni nada que temer. ¿Por qué no estrenar acá? He vivido toda la vida de mi trabajo. ¿Qué quiero hacer dinero? ¡De bolas! ¿Y quién no? Espero que ustedes también hagan mucho billete”, con esta expresión Simón provocó largos aplausos.

En ese sentido, De Abreu agregó que se sienten muy cómodos no solo de regresar a territorio venezolano, sino también para disfrutar de esta puesta en escena. “No ando cuestionando por qué vinimos. Vinimos porque quisimos, no hay mayor explicación que esa. Esta obra es para decirle a otras personas que me siento bien haciendo esto a mi edad”, dijo.

Por último, Simón extendió a todas las generaciones que vayan a ver Sin Cuenta, porque además piensa que es chévere llegar a los 50 años de edad y que no es necesario “tocar fondo para despertar”.

Foto: Lenys Martínez

El monólogo se presentará en ocho ciudades de Venezuela

Sin Cuenta tendrá ocho funciones en Caracas (14 y 15 de septiembre agotadas) le siguen 16, 17, 21, 22, 23 y 24 en la sala de conciertos del CCBOD y luego continuará bajo la producción de Jorgita Rodríguez hacia otras ciudades del país: 1 de octubre en Valencia, el 5 en Maracaibo, Barquisimeto (6), Mérida (8), Acarigua (12), Lechería (13) y Margarita (14).

Las entradas tienen un costo a partir de 20 dólares (o al cambio oficial) y se pueden adquirir directamente en las taquillas del CCBOD y a través del sitio web bod.ticketmundo.com.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.