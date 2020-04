Sin gasolina en tiempos de Coronavirus

“Cuando se presenten emergencias en el hospital, serán los cuerpos de seguridad los que atiendan a los pacientes, porque no se está dando la debida atención a los médicos para que puedan surtirse de gasolina”.

Así lo afirmó el presidente del Colegio de Médicos en la zona sur de Anzoátegui, Fernando Guevara, quien considera que los cuerpos de seguridad del Estado están teniendo más prioridad con el acceso al combustible, en medio de la crisis que se vive por la COVID-19. Y no es el único: desde hace días médicos y enfermeros de todo el territorio nacional han realizado denuncias parecidas.

La crisis no sólo afecta a los casos relacionados con el Coronavirus, pues se han reportado protestas de pacientes renales que no tienen cómo movilizarse a los hospitales y cerca de 200 niños del JM de los Ríos no están siendo atendidos.

“Se necesita que el Estado asuma la movilidad de los pacientes, sobre todo los niños y adolescentes que son prioridad absoluta consagrada en la convención internacional de los derechos del niño, constitución nacional y la Lopna”, dijo Katherine Martínez, coordinadora nacional de la ONG Prepara Familia.

Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (Futpv), reveló que en Venezuela la producción de gasolina está paralizada porque las refinerías no están produciendo.

Varados en Puerto Ayacucho

Más de 153 personas pertenecientes a pueblos indígenas, como yekuana y sanema, se encuentran varados en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, luego de que se movilizaran a esta región para realizar distintas gestiones y quedaran atrapados por la cuarentena decretada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Ya no tienen mañoco, ni casabe. No pueden estar aquí más de un mes. La gente se está muriendo de hambre. Estamos solicitando el apoyo para que retornen a esa gente, con chequeo médico previo, y hasta ahora no tenemos respuestas”, denunció Esteban Rodríguez, yekuana y autoridad legítima de la comunidad indígena Tencua.

Todavía no

El Coronavirus sigue expandiéndose por el mundo, mientras los jugadores de la Premier League rechazan bajarse los salarios, luego de que el secretario británico de salud, Matt Hancock, lo propusiera.

“Tal vez, pero no todavía”, dijo el sindicato de futbolistas profesionales.

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría Noticias del 30 de marzo al 4 de abril