Sindicalista de Cantv denuncia que el salario está anclado al hambre

Los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) se mantienen inconformes con su salario, pues aseguran es insuficiente.

Así lo dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, Johan Chávez, presidente del sindicato de Cantv en Caracas, quien manifestó que los sueldos son “pésimos”. Esto, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa de telecomunicación para proveerles mejoras.

“Se ha buscado por medio de la convención colectiva tratar de aminorar un poco la situación caótica que estamos viendo en tema económico, pero no va acorde con los aumentos”, dijo Chávez.

El sindicalista manifestó que los trabajadores han pedido que su sueldo se ancle al dólar, así como lo está el cobro del servicio de la compañía.

“Vienen haciendo 18 aumentos consecutivos de las tarifas telefónica y el internet porque van ancladas al dólar, mientras que el salario va anclado al hambre. No va en sintonía el servicio que cobramos con el que ofrecemos y mucho menos con el salario que devengamos”, dijo el sindicalista.

Nuevos empleados de Cantv no tienen beneficios

El dirigente sindical señaló que los nuevos empleados de la compañía son contratados en una categoría diferente que les desmejora sus beneficios laborales comparando con el personal antiguo.

Para Chávez, esta medida es discriminatoria y están luchando por informarle a los nuevos trabajadores sus derechos y exigir mejores condiciones laborales.

“La convención colectiva para ellos es totalmente distinta porque se desmejoró desde la firma de los tres contratos anteriores. Ocurre que nosotros tenemos beneficios como la jubilación que no los cobija a ellos de la misma manera. Nosotros tenemos, como jubilados, un servicio o un plan de salud que nos abarca el 100%. Ellos no. Ellos tienen un techo como si fuese un HCM, que no es lo que goza el jubilado común. Nosotros tenemos una protección a la hora de ser despedidos, pues se toma en cuenta la jubilación especial, pero ellos no cuentan con eso”, indicó.

Con información de José Blanco | Radio Fe y Alegría Noticias