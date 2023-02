Solicitan “padrinos” para apoyar a niños con cáncer en Carabobo

Con el objetivo de mejorar la atención gratuita al niño con cáncer en Carabobo nació Oncopedia en 2021, un centro donde administran quimioterapia y dan soporte de complicaciones a los pacientes oncológicos pediátricos. La directora médica de Oncopedia, Alejandra Álvarez, manifestó que requieren la figura de “padrinos” para apoyar a los pacientes que reciben.

Álvarez, oncólogo pediatra, indicó que pese a que cuentan con la quimioterapia que le está siendo suministrada a los pacientes en la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano del Seguro Social, también requieren de otros medicamentos de soporte e insumos como soluciones parenterales, macro goteros, guantes estériles, de nitrilo, agujas, yelco infantiles, adhesivos, alcohol, gerdex; entre otros que se suman a la lista.

Además, señaló que a las familias se les hace muy difícil costear la alimentación que requieren los pacientes oncológicos pediátricos. Indicó que 60% de los niños presenta un estado de desnutrición de leve a moderado.

“Depende de los días de quimioterapia y del diagnóstico, pero en promedio son entre 400 y 600 dólares mensuales que cuesta atender un paciente, obvio no lo pueden costear y no se les exige, igual se atienden tengan o no recursos.

¿Qué es un “padrino”?

La figura de padrino no es que obligatoriamente tiene que pagar el monto completo del tratamiento, si una persona puede colaborar con 10 dólares, es bienvenido porque todo suma. Por ejemplo, con 10 dólares podemos comprar una caja de guantes de nitrilo y así preparar la quimioterapia. Los padrinos que no quieren aportar en metálico, pueden aportar con insumos”, destacó la oncóloga.

Denunció que el déficit de insumos, deterioro de infraestructura, falta de cupos en quirófano y UCI, y carencia de personal en los centros hospitalarios de Carabobo complican la atención de los niños con cáncer, en algunos casos obtener el diagnóstico puede tardar hasta dos meses.

“Un niño que, en países del primer mundo, llega el primer día con sospechas de un diagnóstico oncológico, al segundo día debe tener una biopsia tomada para que en tres o cuatro días esté lista y pueda iniciar tratamiento de quimioterapia, radioterapia o cirugía dependiendo del diagnóstico”, comentó.

Ante esto, instó a las autoridades gubernamentales en materia de salud a crear un Hospital Oncológico Pediátrico, donde se garantice un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno al niño con cáncer.

Evento fit profondos

Informó que el próximo 25 de febrero, en el marco del mes de la Lucha contra el cáncer infantil, realizarán un evento deportivo, familiar, gastronómico y cultural para recaudar fondos destinados a la atención de los 12 niños que están siendo tratados en Oncopedia. Para más detalles, pueden seguir la cuenta en Instagram @oncopedia.aa