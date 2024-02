Los ciudadanos de nacionalidad colombiana podrían tener hasta tres horas más para permanecer en territorio venezolano en los municipios del estado Táchira.

El gobernador de la entidad, Freddy Bernal, informó que los colombianos podrían ingresar a Venezuela a partir de las 6:00 am, y podrán permanecer hasta las 12:00 am. Actualmente, los pasos a través de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot están operativos desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm.

Bernal precisó que la flexibilización planteada es para los peatones, y no es válida para quienes retornen a Colombia en vehículos.

La decisión de Ejecutivo regional obedece a las políticas de seguridad que prepara a propósito del inicio de las fiestas carnestolendas en Venezuela.

Los festejos convocan a una cantidad considerable de colombianos que, por la cercanía territorial, suelen ingresar a Venezuela para participar en las fiestas.

Para la máxima autoridad del Táchira, la visita de colombianos por la entidad andina es vital para los restaurantes, posadas, hoteles y demás sectores del aparato productivo que viene buscando su recuperación a raíz de la reapertura de la frontera.

Con información de La Nación Web.

