Sube el desempleo en Anzoátegui

Desde que el gobierno nacional anunciara la suspensión de la mayoría de las actividades comerciales en todo el territorio nacional para contener la propagación del Coronavirus, ha incrementado del desempleo en Anzoátegui.

Situación que obedece a la improductividad de gran parte del sector empresarial y comercial, a pesar de ser ratificado el decreto presidencial de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre del presente año.

En el caso del estado Anzoátegui, el representante de Fedecámaras en la entidad, Marco Tulio Salazar, estima que aproximadamente un 85% de los trabajadores del sector privado han perdido su empleo por la estrepitosa caída de la actividad comercial.

“De un 1 millón 200 mil personas que trabajan en el sector privado, entre un 10 y 15% está trabajando. Esto es un desempleo bestial”, expresó.

Los casos de anzoatiguenses que salen a la calle a inventarse una forma de sustento honrada, que les permita llenar los platos de sus familias durante esta cuarentena, son muchos.

Con tan solo caminar por las calles de Puerto La Cruz se hacen notar quienes a viva voz pregonan lo que ofertan, bien sea mangos, piezas de ferretería o cualquier otra cosa que puedan vender con tal de generar algún dividendo.

De mecánico a “parquero”

Tal es el caso de Alexander León, quien antes de la cuarentena trabajaba en un taller automotriz como ayudante hidráulico. Ahora, en tiempos de pandemia, se dedica a cuidar los vehículos de los que van en busca de alimentos al mercado municipal de Puerto La Cruz.

“Aproximadamente hago entre 100 mil o 200 mil bolívares que no me alcanzan pero ahí vamos, luchando. Un poquito de pescado, un poquito de yuca y ahí vamos”, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias.

–¿Sabías que hay inamovilidad laboral?

-Sí, pero con eso de la gasolina hay muy poca gente arreglando carros ahorita y uno gana por trabajo, no por sueldo fijo y me salía mejor, pero ahora este Coronavirus le enredó el papagayo a todo el mundo.

Trabajador de la construcción vendiendo mangos

En la misma calle donde se hallaba León parqueando vehículos, se encontraba Bartolo Arcia, albañil y electricista que quedó sin fuente de ingreso con la paralización de la construcción.

Ahora vende los mangos de los árboles de su casa y todo aquello que tenga valor y pueda convertirse en alimento para su hogar.

“Los clientes ya no quieren construir ni remodelar porque ellos tampoco tienen entrada de dinero. Yo ahorita lo poquito que tenía por ahí guardado, ya lo he gastado y ahora lo que estoy vendiendo son las cosas personales y así es que he estado sobreviviendo” relató.

Esto sucede en el casco central de Puerto La Cruz

Otra de las actividades que utilizan como sustento aquellos que fueron desplazados de sus sitios de trabajo, es la descarga de camiones o contenedores con mercancía.

La creciente cantidad de jóvenes que esperan por una oportunidad para ganarse el pan es algo fácilmente apreciable en las calles Puerto La Cruz.

Cerca de 6 mil empresas paralizadas solo en Barcelona

De acuerdo con Carlos Rojas, presidente del Colegio de Economistas de Anzoátegui y profesor universitario, se estima que unas 6 mil empresas se encuentren paralizadas solo en el municipio Simón Bolívar.

Sumado a este panorama, está el cierre del 90% de los comercios de Barcelona, según cifras ofrecidas por la Cámara de Comercio.

Cada vez son más los casos de comerciantes que por el desespero que produce la carencia de alimentos, han decidido levantar las santamarias y trabajar bajo su propio riesgo, resultando 3 comerciantes detenidos en la ciudad de Barcelona.

Lo cierto es que no haber una reactivación plena de la actividad económica, Fedecámaras Anzoátegui pronostica que el 70% de las empresas de la entidad no puedan reanudar sus actividades o se vayan a la quiebra.

Propuesta de reactivación comercial en Lechería

En relación a la palpable e imperiosa necesidad del sector comercial y del ciudadano común de acceder a ciertos bienes y servicios importantes, aparte de medicinas y alimentos, la alcaldía del municipio Diego Bautista Urbaneja realizó una propuesta de reactivación económica gradual para la jurisdicción.

Esta fue presentada ante Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de la entidad para su evaluación.

En la propuesta no están incluidos establecimientos que propicien la aglomeración de personas como lo son bares, locales nocturnos y restaurantes. Éstos últimos están luchando por mantener su actividad comercial a través de las entregas a domicilio, generalmente dentro del mismo municipio.

Puntos en común

Si en algo coinciden el Colegio de Economistas, Gedecámaras y los pequeños y medianos comerciantes, es en que debería ser congelado o exonerado el pago del Impuesto sobre la Renta, los tributos municipales.

Piden además que se debe buscar la forma de asegurar los puestos de trabajo de aquellos que dependen del sector privado.