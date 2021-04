Sufren en Lara cuando van a un hospital

Larenses aseguran que acudir a un centro de salud en el estado implica tener que llevar hasta una inyectadora con la que le pueden suministrar medicamentos o en el peor de los casos no encuentran un médico de guardia que los pueda atender.

Zulay Navas, vocera comunitaria, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que para poder operar a su hermana en un centro de salud público u reconocido en la ciudad de Barquisimeto, le asignaron una lista larga con los medicamentos que debía llevar al momento de realizar la intervención.

“Todo lo piden para poder realizar alguna práctica, todo lo piden, desde un guante hasta una gasa, es lamentable si una persona llega a caer enferma porque si no tiene dinero, no puede curarse”, precisó.

Navas indicó que el alto costo de las medicinas es algo incalculable lo que se le hace imposible poder tener el tratamiento completo a tiempo.

Del mismo modo, dijo que muchos hospitales no cuentan ni con un médico que pueda atender alguna emergencia, ya que muchos prefieren no laborar para no exponerse ante la pandemia.

Zulay Navas hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales para que se aboquen a resolver el grave problema humanitario que vive el país.

Por Verónica Tablante/Radio Fe y Alegría Noticias