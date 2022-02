Sugieren invertir impuestos municipales de Tucupita en seguridad

Luego de que se hiciera pública una reunión entre la Cámara de Comercio y la alcaldía de Tucupita, donde discutían los nuevos montos de los impuestos municipales, algunas personas sugirieron en qué deberían invertirse estos tributos.

José Rodríguez, presidente de la Asociación de Pensionados y Pensionadas del estado Delta Amacuro, señaló que los impuestos municipales deberían invertirse en la seguridad de la localidad, ya que ha notado que esta condición se ha estado deteriorando en los últimos años.

“Lo que realmente es prioritario debe ser la seguridad del pueblo, es una situación realmente fácil de resolver. Es sancionar penalmente al infractor de cualquier área, mientras no se sancione penalmente a los infractores, la situación continuará mal o peor”, manifestó el señor Rodríguez.

El señor de la tercera edad denunció que los policías no cobran bien, lo que se convierte en una desmotivación en cumplir a cabalidad sus funciones, aunque aclaró que no es un motivo para que esto también cometan delitos. “Muchos de ellos alegan que lo que reciben del sueldo, es miseria y no les alcanza para alimentarse”, acotó.

Laura Fernández, una vecina del sector San Rafael, ha visto el incremento de los asaltos a mano armada en esta zona, por lo que opina que “buena parte” de estos impuestos debe ser invertida en la seguridad ciudadana.

Explica que no ve la presencia de las fuerzas de seguridad, mientras que la falta de alumbrado empeora la situación.

Carlos Moreno, de la comunidad San Juan, denuncia que la municipalidad debe invertir en la seguridad, con la dotación de cauchos, intercomunicadores o teléfonos celulares.

Relata que cuando ha querido reportar alguna anormalidad, los denominados Cuadrantes de Paz no responden a los llamados, o sus funcionarios alegan no poseer vehículos por falta de neumáticos o combustible.

Moreno también exigió a la alcaldesa Loa Tamaronis revelar en qué, cómo y cuándo se invierten estos recursos de la manera más transparente posible, “porque es su deber como funcionaria puesta por nosotros, nosotros somos sus jefes”, dijo Moreno.