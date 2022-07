Suspenden servicio de agua en Monagas tras las últimas lluvias

Ante las fuertes precipitaciones la hidrológica local Aguas de Monagas ha mantenido reporte de turbidez y ha anunciado el cierre preventivo de la planta potabilizadora mientras se bajan los niveles de turbiedad que pudieran afectar los equipos.

En redes sociales se pidió a los ciudadanos tomar medidas mientras se da reinicio al bombeo de agua a las parroquias y sectores atendidos por la potabilizadora Aguas de Monagas.

También por las lluvias los municipios que se vieron afectados en Monagas desde el paso de la tormenta Bonnie fueron Caripe, donde una familia perdió la totalidad de su inmueble, y el municipio Sotillo, ubicado al sur del estado, donde los niveles del río Orinoco trajeron angustia a la población.



El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, confirmó que las torrenciales lluvias que han caído en la entidad no han traído consecuencias que lamentar como la pérdida de vidas humanas o colapso de viviendas.



“Gracias al trabajo que se ha realizado en todos los niveles de gobierno, no ha habido gran afectación durante las lluvias caídas en la entidad, seguiremos trabajando en beneficio del pueblo de Monagas”, dijo Luna.



El mandatario regional también hizo un llamado de atención a las familias en los municipios a no construir en zonas de riesgo.



“Las familias del estado Monagas no pueden seguir construyendo sus viviendas en zonas vulnerables de caños y ríos, porque trae como consecuencia que puedan perder sus viviendas, el gobierno regional y municipal de Maturín están realizando el saneamiento de los caños para evitar males mayores en la ciudadanía”.



Los organismos de seguridad se mantienen monitoreando los principales afluentes y los 41 caños de la región y piden a los ciudadanos que viven en zonas consideradas de riesgo reportar cualquier incidencia tras las lluvias al VEN 911.