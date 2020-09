Taekwondo venezolano conquistó oro y bronce en Irán

View this post on Instagram

#Repost @somos_poomsae_ven (@get_repost) ・・・ Con motivo de la celebración del Día Internacional del Taekwondo, la Federación de Taekwondo de Irán organizó el Campeonato de Poomsae Online Teherán, Irán 2020. . El evento reunió 1300 deportistas de 78 países. . El evento fue organizado por el Maestro y arbitro Internacional @iroonitkd . . Venezuela logró destacar con tres medallas. . La Maestra Maribel Puente @maribelpuentesp alcanzó la medalla de oro en la categoria -60 femenino. . El Maestro Gonzalo Barrera @escueladetaekwondosun y la atleta Nilsa Montserrat Guzmán @nilsguz obtuvieron medallas de bronces en las categorías -65 masculino y -40 femenino respectivamente. . Felicitaciones!!! 🇻🇪🥋 . #Poomsae #poomsaeVenezuela