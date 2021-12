Taxistas merideños se encuentran en la quiebra

El cierre del principal atractivo turístico Mukumbarí el cual se encuentra inoperativo desde hace más de un año, además de la ausencia de gasolina, son algunos de los factores que ha llevado a la mayoría de los taxistas merideños a la quiebra.

Así lo aseguró para Radio Fe y Alegría Noticias Ricardo Martinez, conductor de un taxi adscrito a la asociación de Taxis 51 del centro de la ciudad quien de igual modo explicó que permanece todo el día apostado en la línea de taxis.

Pero a diferencia de otras épocas en esta ocasión no logra hacer ni una sola carrera durante el día al igual que sus compañeros de trabajo, retornando a su hogar en horas de la tarde sin un centavo en el bolsillo y con las manos vacías para alimentar a su núcleo familiar.

“Vemos con mucha preocupación que nuestra economía se ha venido abajo y nos está afectando a todos los taxistas, necesitamos que se reactiven los vuelos diarios y el teleférico de Mérida que es una gran necesidad, estamos todo el día esperando y no sale ni una carrera nos vamos para la casa de nuevo con el rabo metido entre las piernas”, aseguró Martinez.

En otrora hacían entre 7 a 9 carreras diarias

El conductor explicó que cuando el teleférico funcionaba hacían entre 7 a 9 carreras diarias, hoy dicen que pierden el tiempo, el día de trabajo y la poca gasolina que logran surtir.

“Anteriormente hacíamos entre 7 carreras y el dinero alcanzaba para algo, no es justo, fíjese a donde hemos llegado, días perdidos sin hacer nada”, lamentó el taxista.

Igualmente hizo un llamado a las autoridades competentes para que se reactive el aeropuerto “Alberto Carnevalli” y el sistema teleférico más alto y grande del mundo a modo de aprovechar lo que queda de la temporada decembrina la economía regional y mejorar la calidad de vida del merideño.

“Un teleférico que es nuevo, no entendemos el por qué el teleférico no está funcionando, necesitamos que esto funcione para que vengan turistas, aquí venían extranjeros, eso reactivaría la economía, ¿por qué no se reactivan los vuelos diarios como lo teníamos antes?”, se preguntó el trabajador del volante.

Martinez asegura que en los últimos meses se ha sentido aún más la inflación tanto en bolívares como en dólares en Mérida, situación que sigue ocasionando la migración de venezolanos hacia otros países en busca de mejorar su calidad de vida.

Espera que una vez inicie el mes de enero del 2022 no retorne el esquema 7+7 puesto que esta modalidad, a su juicio, ha perjudicado enormemente la economía del estado, “necesitamos trabajar, lamentándolo mucho así no podemos continuar con este 7+7 tan maligno, uno ve con preocupación la gente pidiendo cola porque no tienen cómo costear el pasaje urbano, nuestra economía debe comenzar a mejorar”, expresó Martínez.