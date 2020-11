Terminales terrestres reabrirán desde este lunes con medidas de bioseguridad

Tal cual como lo había anunciado el propio presidente Nicolás Maduro, desde este lunes 30 de noviembre los terminales terrestres en todo el país reiniciarán sus operaciones.

El Ministro de Transporte Terrestre, Hipólito Abreu, confirmó la noticia y explicó que la medida obedece a la entrada en vigencia de la ampliada y total flexibilización decretada a nivel nacional para todo el mes de diciembre.

Abreu también corroboró que deben iniciar operaciones todas y cada una de las rutas Interurbanas.

Las únicas restricciones que existen son las de Bioseguridad, control de tarifa y las establecidas en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

Las medidas de bioseguridad que deben cumplirse en los terminales son:

1.- En todos y cada uno de los terminales debe hacerse control de acceso. Cada persona que ingrese debe hacerlo con el tapaboca, debe tomarse la temperatura y ser desinfectado con cualquier mecanismo recomendado por los organismos de salud.

Si la persona no usa tapaboca no puede ingresar al terminal y menos a las unidades de transporte. Si la persona tiene fiebre debe ser remitido a algún centro de salud y si no es desinfectado no puede ingresar a las instalaciones.

2.- Las distintas autoridades deben velar porque exista distanciamiento en todos los espacios del terminal. Por lo tanto, se recomienda tener control de acceso en la entrada de los terminales, para evitar congestionamiento y aglomeraciones dentro del terminal. No deben ingresar personas a menos que vayan a viajar o trabajen dentro del terminal. Debe evitarse en todo momento la presencia de buhoneros o cargadores.

3.- Las distintas autoridades de cada terminal, especialmente los funcionarios y funcionarias del INTT, deben velar porque las unidades de transporte sean desinfectadas antes de cargar pasajeros. Esto debe garantizarlo el transportista, al igual que la desinfección del pasajero antes de ingresar a la unidad.

4.- Es fundamental el distanciamiento y uso del tapaboca dentro de las unidades. Se podrá incrementar el número de pasajeros dentro de la unidad solo y solo si la unidad cuenta con equipos o dispositivos de ozono o cualquier otro que garantice la purificación del aire dentro de la unidad.

5.- Los terminales deben coordinar entre sí las horas de salida y de llegada de las unidades, a fin de que no lleguen unidades a algún terminal y el mismo se encuentre cerrado y sin la posibilidad de atender a los pasajeros que estén llegando.

Incluso, el terminal debe de coordinar con el transporte urbano y taxis a fin de que los pasajeros que estén llegando puedan trasladarse a su destino final.

6.- Han sido coordinadas con PDVSA 14 estaciones de servicio para garantizar el gasoil para el transporte interurbano. Dice el Ministerio de Transporte Terrestre que de presentarse algún inconveniente con el combustible notificarlo cuanto antes.

7.- La tarifa ha sido establecida y debe ser respetada, nadie está autorizado a modificar la misma. Las rutas suburbanas son aquellas que circulan dentro del estado y por lo tanto ya tienen su tarifa establecida que es diferente a la tarifa interurbana.

Se hace esta aclaratoria porque pudiera ser que por error involuntario exista alguna ruta suburbana que aparezca en el listado interurbano, si es así y su recorrido es suburbano la tarifa que le corresponde es suburbana.

La resolución ministerial establece que también están contempladas sanciones a quienes infrinjan estas normativas.