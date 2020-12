Texas apela en contra de Biden pero Corte Suprema rechaza demanda en Pensylvania

Ken Paxton, Procurador General del Estado de Texas, introdujo una demanda contra múltiples jurisdicciones (Pensilvania, Georgia, Míchigan y Wisconsin) la fue recibida directamente por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

El Estado de Texas argumenta en la demanda, que las autoridades de todos estos Estados violaron la Constitución de los Estados Unidos, modificando las leyes electorales a través de tribunales y órdenes ejecutivas de sus gobernadores, sólo meses o semanas antes de las elecciones.

El recurso destaca, por ejemplo, que ningún cambio a las leyes electorales puede darse sin participación de las legislaturas Estatales, según dicta la Constitución, por lo cual, cualquier modificación que se haya dado pasando por encima de su autoridad, es ilegal e inconstitucional.

Modificaciones que provocaron que se procesaran millones de votos que por ley y mandato Constitucional no podian ni debían ser contados, además, se alega que producto de estas irregularidades, las reglas fueron diferentes entre Condados de un mismo Estado, algo sin precedentes.

Una situación que, alega el Estado de Texas, viola flagrantemente la Clausula de Protección Igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos, al existir, producto de estos cambios ilegales, diferentes procedimientos en todo el Estado para ejercer un mismo derecho.

En la demanda además se enumeran y detallan todas y cada una de las irregularidades presentadas en estos Estados producto de estas modificaciones que se dieron por vía ejecutiva o judicial, informando también la cantidad de votos que, en consecuencia, fueron afectados.

El Estado de Texas, a razón de toda su exposición legal, pide a la Corte Suprema que, debido a que los resultados de estos Estados se encuentran ya comprometidos, ordene a las Legislaturas Estatales nombrar directamente a sus Delegados Electorales según establece la Constitución.

Esta demanda del Estado de Texas ataca enteramente un asunto procedimental y pide a la Corte Suprema que, debido al desastre producido por estas acciones irregulares, autorice que los Delegados Electorales se elijan según el procedimiento alterno establecido en la Constitución.

Cómo justificación del accionar, Texas alega: “Con estos actos ilícitos, los Estados demandados han manchado la integridad del voto de sus propios ciudadanos y sus acciones han degradado los votos de los ciudadanos de este Estado que permanecieron leales a la Constitución”.

Pero Corte Suprema ya dio una primera señal al rechazar demanda de Pensylvania

Sin embargo, algunos especialistas legales estiman que la demanda del estado de Texas no prosperará ante el máximo tribunal de los Estados Unidos en virtud de que, en primer lugar, un recurso desde esta entidad no tiene precedentes ante la Corte y porque además un estado no tiene un estado no tiene jurisdicción sobre el proceso electoral de los demás.

Por otro lado, al filo de la medianoche de este martes la Corte Suprema rechazó una solicitud del Partido Republicano que buscaba revertir la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado de Pensilvania.

En concreto, el máximo tribunal responde que “la solicitud de medida cautelar (…) es denegada”, por lo cual se entiende que la decisión de este martes muestra que la Corte busca mantenerse alejada de esta contienda legal.

A pesar de que la apelación de los republicanos llega en el llamado día de “puerto seguro” para muchos el hecho de que la campaña de Donald Trump haya perdido 50 de 51 recursos judiciales que ha introducido es una clara señal de que el próximo 14 de diciembre los Colegios Electorales terminarán proclamando a Joe Biden como nuevo presidente.

Pero los abogados del actual mandatario alegan que van a continuar batallando en la alta Corte aún después de este último revés de Pensylvania y ante la incertidumbre de saber si prosperará o no la demanda del estado de Texas.

Con información de agencias internacionales