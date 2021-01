Toma ilegal deja sin agua a urbanismo en Guárico

Más de 52 familias del urbanismo Simón Bolívar en Calabozo, estado Guárico, denuncian que una fábrica de bloques instaló tubería sin permiso alguno ocasionando que no le llegue suficiente agua a sus hogares.

Alfonzo Rondón, uno de los afectados, señaló que él se presentó al sitio donde la empresa abrió el hueco para instalar un tubo de tres pulgadas sin permiso.

“Procedimos a destapar eso, en horas de la noche cuando terminamos nos damos cuenta que había un tubo de tres pulgadas conectado a la toma de 8 pulgadas que se dirige al urbanismo, que podemos decir que es privado, porque cuando se levantó este urbanismo la asociación consiguió esa tubería, para la Elena de Chávez consiguieron una de cuatro pulgadas y para la zona comercial se consiguió una de doce pulgadas, que es donde ellos tenían que haberse conectado, pero no se conectan de ahí, me imagino para no cancelar los costos a la alcaldía, pero si se conectan a la tubería que surte al urbanismo, nos están perjudicando porque nos llega agua cada dos días y llega bajito”.

Rondón comentó que se comunicaron con el dueño de la bloquera y él aseguró que ese trabajo fue autorizado por Hidropáez, que solo le permito colocar un tubo de una pulgada cosa que no hicieron.

“El día que se realizó la conexión a la tubería del urbanismo funcionarios de Hidropáez se apersonaron, exigieron permisos y pese a que no contaban con los requisitos en un descuido de los vecinos se conectaron a la tubería”.

Imagen del hueco que abrieron para pegarse a la tubería de la urbanismo/ Foto: Noticias Calabozo

Por su parte, Miriam Rivero denunció que están enojados por la situación que está pasando, exigen a las autoridades se tomen cartas en el asunto y se respete el derecho y acceso de los vecinos al vital líquido.

“Se sabe que es un comercio, se sabe que ellos necesitan agua, por qué no se empalman del tubo que tienen que empalmarse, se van empalmar del tubo de nosotros luchado de años, porque eso fue luchado de años, con todo el sacrificio de la asociación, con todo lo que nosotros le dábamos a la persona que tenían que ir a Caracas a conseguir todo eso, muy facilito verdad, facilito de hacer las cosas, por eso es que estamos realmente enojados por la situación que está pasando”.

Rivero indicó que dentro del urbanismo viven niños y adultos mayores que no pueden estar cargando agua para llenar los tanques.

Cabe destacar que los vecinos desconectaron la tubería de tres pulgadas y le exigen a la fábrica de bloques que se conecte a la tubería comercial como lo han hecho otros comercios del sector.