Torneo Maurice Revello: la Vinotinto juvenil debuta con una victoria en Francia

La Vinotinto juvenil inició con una victoria en el torneo Maurice Revello, antes conocido como Torneo Esperanzas de Toulon.

El debut del seleccionado juvenil en el «Stade De Lattre» fue contra Indonesia. El partido estuvo muy cerrado, aunque con algunas ocasiones más clara para la Vinotinto. Durante el primer no hubo gol, y al minuto 65 del segundo tiempo, Venezuela se fue arriba en el marcador.

Luego de varios toques seguidos haciendo que el balón «ventriculara» de un lado a otro, el extremo y capitán Adrián Cova se internó por la banda derecha y centró la pelota.

Daniel Pérez estaba dentro del área del arquero y pudo cabecear el balón para desviarlo y dejarlo fuera del alcance del guardameta rival.

De ésta manera, la selección Sub 21 de Venezuela debuta con una victoria sobre la sube 19 de Indonesia. La selección técnicamente dirigida por Pékerman se está preparando para la próxima Eliminatoria.

En España pudo juntar a los jugadores de la absoluta y a los que probablemente tendrán más protagonismo en el próximo proceso.

#INAVEN | 🗨️@SeleVinotinto 🇻🇪 captain @9DanielPerez is happy with the win over Indonesia 🇮🇩#TMR2022 pic.twitter.com/iujxmiT55I