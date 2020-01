Totalmente olvidados viven habitantes de Ortiz en Guárico

Entre cinco y seis apagones a diarios sufren los habitantes del municipio Ortiz del estado Guárico, sin que las autoridades regionales hagan algo para resolver la situación.

Elena Martínez, una de las afectadas, relató a Radio Fe y Alegría Noticias que producto de los cortes eléctricos desde el año pasado e inicio de este nuevo año se le quemó una nevera y parte de la cocina eléctrica.

La repuesta que recibe de las autoridades es que los apagones son parte de un cronograma de racionamiento y otra veces le dicen que son sabotaje.

“Malísimo, aquí nos dicen un día que es racionamiento y otro día nos dicen que es sabotaje y eso es ya otro cuento más, porque llevemos años en eso. El 31 de diciembre pensamos otra vez e que íbamos a recibir el año sin luz”, acotó Martínez.

“Yo no voy a creer que se va ir la luz por saboteo a nivel nacional, esa son fallas que han sido siempre. Aquí se va la luz más de seis veces al día, mi nevera se me daño, mi cocina eléctrica esas de apartamento de vidrio se me daño algunas hornillas y quien responde por eso”.

La señora Elena también denunció la falta de agua potable. Llevan un mes sin el servicio y que cuando la envían llega sucia. “Aquí tengo un mes que no llega el agua y cuando manda es un agua sucia y eso a nivel de la población”.

“He tenido que comprar cisterna y cuando he solicitado los camiones de agua por la alcaldía me dicen que tengo que esperar a que toque al sector, porque lo único que hay para sustentar todo esto, son dos camiones de agua de la alcaldía, pero a la venta hay miles. Ahorita me están cobrando por un tanque 153 mil bolívares y por el grande 600 mil”.

Las cisternas cobran entre trecientos y seiscientos mil bolívares por un tanque de agua. Foto: Xiomara López

Por su parte, Mari Antonieta Velásquez de Díaz otra de las perjudicadas, comentó que el servicio eléctrico es caótico, “cada cinco minutos se va luz, dura una hora, media hora, ya nos no queda artefactos eléctricos”.

“Dos neveras tenemos que se nos quemaron, un televisor, un aire acondicionado, quién nos arregla, quién nos paga eso, nosotros lo que conseguimos es solo para la comidita, ahí están arrumados”.

Velásquez señaló que en el casco central de Ortiz tampoco llega el agua desde hace cuatro años. “Aquí no nos llega el agua, a casi nadie le llega el agua y entonces lo venden por cisternas a 300 mi., piden lo que les da la gana, esto es un despelote”.

Cabe destacar que en septiembre del año 2019 la alcaldesa de este municipio guariqueño, Ana Ospino, ofreció declaraciones a un medio regional, informando que no han podido realizar inversiones a nivel eléctrico debido al bloqueo económico.

También informó s que estaban a la espera de la instalación de un motor en la Planta Potabilizadora ubicada en el sector de Bucaral para solucionar el problema con el agua potable.

Pero hasta la fecha de este nuevo año 2020 nada se ha solucionado dejando a sus pobladores en el olvido.