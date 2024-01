Trabajadores de Bus Guárico denuncian irregularidades de la nueva administración

Trabajadores de la empresa Bus Guárico denunciaron unas serie de irregularidades que vienen ocurriendo en los tres meses de gestión de la nueva administración en la entidad guariqueña.

Yulimar Jiménez, quien labora en el área administrativa, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que solo tres unidades quedan operativas de un total de 13 que dejó la anterior gestión, ocasionando que los trabajadores no reciban una serie de bonificación que ingresaba por esta recaudación.

“La recaudación del Bus Guárico depende de la operatividad de las unidades. ¿Qué pasa? Las unidades se paralizaron por falta de repuestos, insumos y la pocas que están operativas no tienen recaudación y no se está utilizando de la manera debida”, describió.

Jiménez manifestó que son más de 15 choferes que solo van cumplir horario, ya que solo tres o cuatro son lo que salen a trabajar en los tres autobuses que quedan disponibles.

“Eso viene sucediendo prácticamente desde noviembre que se paralizaron las unidades. Porque para el momento que entregó la gestión anterior habían trece unidades operativas y hasta los momentos hay solamente tres. Que son la de El Guafal, El Sombrero y una que se utiliza para servicios especiales”.

La afectada indicó que desde que las unidades se paralizaron no cobran el incentivo que recibían mensualmente.

“A nosotros como personal administrativo nos daban un incentivo desde el año 2022 con la gestión anterior para poder acarrear la situación país y desde ese momento nosotros hemos dejado de percibir porque los recursos no ingresan como deberían ser y esa situación irregular no está afectado a todos”.

Solo dos mecánicos para la flota de unidades

Julio Cesar Méndez, quien se desempeña de mecánico de los trasportes los cuales están totalmente inoperativos, señaló que no cuentan con repuestos y herramientas para recuperar los carros que están dañados.

“Hace mucha falta herramientas, hace falta repuestos al momento, porque uno los pide y pasan quince días y pasa x o y, no hay filtro para las unidades, no hay aceite, el gasoil es un problema y hasta que no traen los insumos no salen las unidades”, relató.

Méndez, quien tambén sufrió un accidente laboral en la cual perdió dos dedos de su mano derecha, exige mayor apoyo del gobierno regional, para que la empresa pueda seguir funcionando como debe ser.

“Le estaba trabajando a la mecánica y el carro cedió al arranque solo, donde perdí dos dedos y la empresa se hizo cargo con los medicamentos, no todos, porque algunas cosas que estuvieron que buscarse y pedir apoyo por fuera”.

A su vez, William Aponte, chofer con diez años laborando en la empresa, comentó que no han podido trabajar normalmente porque no cuentan con las unidades en buen estado.

“En realidad no podemos trabajar porque no tenemos carros y eso viene pasando en esta gerencia que viene entrando. Teníamos una operatividad de trece unidades de las cuales ya solo quedan tres”.

Aponte denunció que la empresa cuenta con dinero que ingresa de los viajes que hacen a la playa los fines de semana para poder ir recuperando las unidades de trasporte una a una.

“Se han hecho viajes, los viajes de la playa y lo digo con firmeza porque yo he llevado viaje a la playa y se le ha entregado a ellos en divisas y que se pueden comprar unos inyectores que lo que valen son 600 dólares y un viaje para la playa vale alrededor de 250 dólares y si se pueden hacer. Solo los fines de semana salen hasta tres viajes que son como 700 dólares”.

Agregó que “no tenemos respuestas para los carros que necesitamos para trabajar, porque tenemos un presidente que desconoce a sus trabajadores y la preocupación de nosotros es quedarnos sin empleo, y yo tengo ocho muchacho y el rancho ardiendo”. Aponte, quien es padre de familia, exigió a la nueva administración que trabaje y recupere la empresa para ellos puedan estar tranquilos.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.