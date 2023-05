Trabajadores de Guayana son sometidos a la hambruna y el silencio

Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (SintraFerrominera) y coordinador general de la Intersectorial de los Trabajadores de Guayana, dijo que los trabajadores, jubilados y pensionados venezolanos están viviendo una hambruna por culpa del Gobierno que quiere “eliminar todo lo que se llame bienestar”.

“Vemos a un régimen forajido que no le importa Constitución, Ley Orgánica del Trabajo, no le importa nada. Lo único que le importa es mantenerse en el poder”, manifestó este jueves 11 de mayo de 2023 en De Primera Mano, programa matutino transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

“(Es) Un régimen que lo que ha hecho es llenar de hambre, miseria y exclusión todo nuestro aparato productivo y despojar a todos los trabajadores venezolanos de todos sus beneficios contractuales, constitucionales y legales que tenían”, agregó.

El sindicalista no concibe cómo es que el Gobierno puede creer que un pensionado, un jubilado y un trabajador van a sobrevivir con cinco dólares en el bolsillo para comer y costear sus medicamentos. Para él, está claro que han generado esta situación para oprimir.

Trabajadores de Guayana desincorporados y sin beneficios

González desglosó cada uno de los problemas que están enfrentando los trabajadores de las industrias de Guayana, en el estado Bolívar. De los más importantes, mencionó la desincorporación de más de la mitad del personal de la Corporación Venezolana de Guayana, las amenazas y la eliminación de todos los beneficios laborales.

Sobre los beneficios, dijo que desde que se impuso el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el salario de los trabajadores es mucho más irrisorio porque eliminaron todo beneficio.

“En las empresas básicas de Guayana no existe Convención Colectiva. No existen beneficios en ninguna de las cláusulas colectivas (…). Aquí no se respeta la Convención Colectiva ni el bienestar de los trabajadores. Aquí cancelan como a ellos les da la gana. Casi el 60 % de los trabajadores de Guayana están desactivados. No están en sus puestos de trabajo”, elaboró.

Denunció que los sindicalistas han hecho un esfuerzo por defender a los trabajadores que están fueras de sus cargos, pero no han logrado reubicarlos. A su vez, aseguró que han luchado por imponerse en contra de todo atropello y reclamar sus derechos.

“No quieren restituir a los trabajadores a sus puestos de trabajo y los que están dentro de las diferentes empresas laborando, tienen que cumplir con los lineamientos que da la Junta Directiva encabezada por el presidente: ser obedientes a los mandatos de ellos”, declaró.

“No pueden denunciar mucho porque cuando lo hacen, son sacados. Les dicen: ‘usted tiene que quedarse tranquilo y no reclamar’”, afirmó.

