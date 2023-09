Trabajadores de la administración pública exigen un mejor salario

Por María Reina García | Radio Fe y Alegría Noticias

En la plaza cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se llevó a cabo una protesta pacífica denominada ‘Ayuno Gremial’ por parte de representantes del sindicato y trabajadores de la administración pública.

La protesta tenía la finalidad de llamar la atención del Gobierno nacional para determinar un ajuste de salario que se corresponda con la realidad que se vive en el país.

El profesor Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, indicó que la actividad estaba programada de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. “Es un ayuno intergremial de 12 horas y se espera que no se tenga que prolongar y que muchos menos implique una huelga de hambre indefinida”, resaltó.

Destacó que están evaluando todas las acciones esperan que el Ejecutivo nacional los convoque para discutir la grave situación laboral que tiene la comunidad universitaria. Agregó que han pasado 550 días sin aumento salarial que aplica para los universitarios, para toda la administración pública y para los pensionados.

“La pensión en el país está en 3,98 dólares y no alcanza ni para un kilo de tomate. El salario de un profesor universitario en marzo de 2022 eran de 121 dólares, hoy son 16 dólares. El bono vacacional se redujo un 80 % porque no aumentó el salario. Imagínense ustedes cuál será el bono de fin de año”, manifestó.

Destacó que están en una lucha “por nuestras familias, nuestro futuro, por nuestros jóvenes. Si el trabajo no recupera el valor, nuestros jóvenes no van querer estudiar en la universidad, van a preferir dedicarse a cualquier oficio que pudiera ser más rentable, pero sin conocimientos, sin innovación. En pleno siglo 21 no hay posibilidad de progreso, ni bienestar para la gente”.

Finalizó mencionando que esta lucha está inscrita dentro de una noción del país y de la educación pública de calidad porque el Estado no puede abandonar su obligación con la educación. Acotó que este 21 de septiembre se reunirán todas las organizaciones sindicales para retomar las protestas en las próximas semanas.

