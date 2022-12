Los trabajadores de la Alcaldía de Maturín, en el estado Monagas, protestaron este viernes 16 de diciembre en las afueras del Palacio de Gobierno Municipal, debido a que desde hace un año les adeudan los pasivos salariales y que según los representantes del sindicato la alcaldesa Ana Fuentes no ha solventado.



Según denunciaron los manifestantes, la Alcaldía de Maturín les debe los compromisos de dotaciones de uniformes, entrega de lácteos, y el bono vacacional que solo recibieron un poco más de mil trabajadores.



Domingo Hernández, secretario del Sindicato de Reclamos del ente estatal, expresó que “Estamos todos los trabajadores protestando pacíficamente y esperando la respuesta por parte de la alcaldesa Ana Fuentes para saber si cancelarán el bono y los compromisos que nos adeudan a todos los trabajadores activos e inactivos, ya que los pasivos laborales del año pasado y de este año no han sido cancelados en su totalidad, donde solo se han beneficiado más de mil trabajadores”.



En ese sentido, Hernández detalló que “somos más de siete mil 500 trabajadores que estamos esperando por este pago de la deuda, tres dotaciones de uniformes, además la entrega del pago de lácteos de este año y el bono que supuestamente nos cancelarían y todavía estamos esperando. Aquí todos somos revolucionarios y no puede ser que ella siendo revolucionaria nos tenga pasando necesidades”.



“Van a salir de vacaciones colectivas los trabajadores por la época decembrina y no puede ser que nos dejen a nosotros sin recibir lo que por ley nos corresponde a todos. Queremos una respuesta de la alcaldesa Ana Fuentes, si no, seguiremos nuestra lucha hasta que nos cancelen todo los que nos deben”, agregó Hernández.



Entretanto, el funcionario Mario Montes, explicó que además de estos pagos, también se les adeuda parte del aguinaldo correspondiente al 2022.



“La fecha que estamos y todavía no se han dignado a cancelar los meses de aguinaldo a los trabajadores. Nosotros estamos afectados con esta situación. Ella como alcaldesa debe darnos la cara a los trabajadores, se está acabando el año y no nos dan ninguna respuesta. Queremos una solución efectiva y si no, seguiremos reclamando nuestros derechos”, puntualizó.



Por último, hicieron un llamado al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Ernesto Luna, para que sea mediador en esta situación que afecta a los trabajadores municipales de Maturín.