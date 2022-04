Trabajadores de SIDOR volvieron a protestar

Los trabajadores de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco reclamaron de nuevo por el incumplimiento del aumento salarial y retroactivo mal calculado.

Desde el pasado lunes 18 de abril, los trabajadores de SIDOR en el estado Bolívar están protestando de «brazos caídos» porque no se les ha pagado el retroactivo correspondiente al aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro.

Este viernes 22 de abril, hubo una concentración en la que se exigía nuevamente una respuesta de la gerencia de la fábrica de acero. Aún pese a la reunión del día anterior jueves 21 con el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, y el presidente de la empresa, Néstor Astudillo.

Las autoridades le pidieron a los trabajadores un voto de confianza hasta el último de este mes, a fin de que puedan para la próxima quincena cancelar su pago ajustando al nuevo aumento salarial.

De acuerdo con Fernando Márquez, trabajador del taller central de Sidor, las protestas continúan porque los trabajadores «están cansados de que se les dé paños de agua caliente».

Los trabajadores no saben cuánto ganan

Explicó que los trabajadores de Sidor reciben una bolsa del CLAP, un bono de guerra, un bono ocasionalmente de asistente y un bono de producción.

En este pago que reclaman, aparentemente, no se incluyó este último, pero no hay certeza de cuánto dinero falta porque no saben realmente qué fue lo que la empresa pagó.

«Anteriormente se decía cuánto se devengaba; ahora, eso no se dice». Márquez acotó que por eso no saben con precisión que se les deben o cuánto ganan.

Según publicó Correo del Caroní, un trabajador de la acería de palanquillas indicó que los trabajadores deberían ganar entre 2 mil y 3 mil bolívares quincenales, dependiendo del cargo.

Sin embargo, «está pagando 800 bolívares, y a algunos mil bolívares, pero eso fue porque nos pagaron unos días feriados. Quiere decir que para la próxima quincena estaremos por debajo de los 800 bolívares, no nos están dando el aumento decretado por el Presidente de la República».

No obstante, Márquez precisó a Radio Fe y Alegría Noticias que en su cargo cumpliendo dos turnos recibe un salario de, al menos, 300 bolívares. Sin embargo, desde hace años no tiene claro cuánto debería estar ganando.

Por otro lado, el trabajador indicó que el gobernador reconoció que estaba claro que estaba por debajo del salario mínimo, y aseguró que se cumplirá con beneficiarlos, pero no les garantizo una solución pronta: «no sé llegó en concreto con nada».

Por su parte, el gobernador de Bolívar publicó en su cuenta de Twitter este mismo viernes 22 que se encontraba reunido con la clase obrera de SIDOR, cumpliendo los lineamientos del mandatario nacional de mejorar las condiciones laborales.