Desde la CTV ratifican que aspiran a un salario de 200 dólares a partir del 1° de mayo

En medio del foro “Por La Recuperación Del Valor Al Trabajo”, que se llevó a cabo este 25 de abril en la casa sindical de la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en San Juan de los Morros, los trabajadores expresaron su deseo de que se decrete un aumento salarial.

José Elías Torres, secretario general de la CTV, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que el 21 de marzo entregaron la propuesta al gobierno nacional del aumento del salario a 200 dólares y, a pocos días del 1° de mayo, todavía no han recibido repuesta.

“Desde que nosotros hicimos el planteamiento en la mesa de discusión del diálogo social, que viene siendo parte de los cuatro foros que se han venido realizando en Venezuela durante los dos últimos años, con la presencia y especialistas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el gobierno no ha respondido al petitorio”, expresó.

Rechazó que tanto el gobierno, como el sector empresarial, insisten en la política de pagar a sus trabajadores bonos especiales cada mes para paliar la situación económica.

“El gobierno da una bonificación ahorita de 103 dólares: 3 dólares es el salario, los 60 del bono de guerra y 40 del bono alimenticio, y no es para todo el mundo. Y os empresarios se anotan con 110. Nosotros rechazamos esto, porque la política del salario es el verdadero patrimonio familiar, porque ese es el que sirve para pagar sueldos, para las vacaciones, las utilidades; en fin, es el patrimonio del trabajador”, remarcó.

Sobre los 200 dólares, Torres aseguró: “Creemos que con esto que estamos planteando podemos reiniciar la recuperación y rescate del salario, con su respectiva retroactividad”.

Manifestó que los trabajadores deben prepararse este próximo 1° de mayo para salir a las calles, pacíficamente, a exigir un aumento salarial y no esperar solamente los incrementos en los bonos que, recordó, no tienen incidencia en el salario.

“Que este 1° de mayo la gente salga a protestar, porque si no protestamos y no salimos a la calle pacíficamente, el gobierno la va a volver a hacer, y el sector privado también: van seguir con la política de bonificación que no es la solución de los grandes problemas que tienen los trabajadores”, sentenció.

Personas asistentes al foro. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias.

