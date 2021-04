Tragedia en Indianápolis: al menos 8 muertos dejó tiroteo en sede de empresa de mensajería

Cerca de la medianoche de este jueves 15 de abril la policía de Indianápolis, Estados Unidos, confirmó que al menos 8 personas resultaron muertas tras registrarse un tiroteo en las instalaciones de la empresa de mensajería FedEx.

Según la portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Genae Cook, el presunto atacante, que aún no ha sido identificado, se habría suicidado. Tampoco se sabe si trabajaba en la empresa ni los motivos del suceso.

El primer balance oficial del suceso también da cuenta de varias personas que salieron heridas, una de ellas gravemente, y han sido trasladadas a un hospital cercano.

Las autoridades han convocado a todos los familiares que no sepan nada de sus seres queridos a un hotel cercano, donde están recibiendo asistencia.

La sede de la multinacional de mensajería y encomiendas se encuentra ubicada cerca del aeropuerto de la localidad por lo que las autoridades reforzaron la seguridad en la terminal aérea.

IMPD Officer Genae Cook gives a briefing on the mass casualty situation at a FedEx facility on the southwest side of Indianapolis.



Multiple people are confirmed injured and the shooter took his own life. pic.twitter.com/7Ui7R96Kzd