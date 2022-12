Transportistas aumentaron tarifa de la ruta Maracaibo – Los Filuos sin aviso

Este jueves 15 de diciembre Radio Fe y Alegría Noticias conversó con pasajeros que viajaban desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, a lo que se conoce como “La Raya”, paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, y aseguraron que sin tabulador de precios y sin anuncios transportistas aumentaron la tarifa mínima de los pasajes en la ruta Maracaibo – Los Filuos.

Las personas consultadas indicaron que pagan desde 5 a 13 dólares en autobús, esto es equivalente a unos 50.000 pesos colombianos por persona.

“Ahorita están cobrando 5 dólares, no creo que ese sea el pasaje legal y 25.000 pesos”, dijo uno de los pasajeros.

Otra usuaria que se identificó como Liliana dijo que le estaban cobrando el pasaje a 25.000 pesos desde Maracaibo hasta La Raya.

“No tienen un tabulador, no sé si ese es el precio real, no sé si deberían de cobrar más o menos. No tienen un tabulador donde diga: de Sinamaica hasta los Filuos este es el precio”, expresó Liliana.

Una pasajera cuyo nombre es Diana Quintana aseguró que iba desde Ciudad Ojeda hasta La Raya, y que pagó 13 dólares, “lo veo caro, pero ¿Qué más?”, dijo resignada.

“Cuando vine eran 25 pesos y ahora que me devuelvo me dijeron que son 30 pesos (…) Si aumenta el dólar aumenta el pasaje y no debería ser así porque el país no está dolarizado”, se quejó Quintana.

Los pasajeros detallaron que en esta ruta pagan lo que los colectores cobran en el momento en que abordan la unidad de transporte.

El pasaje interno también subió, pues pasó de 3.000 a 5.000 pesos.

Usuarios piden orden en la tarifa de los pasajes ya que el alza del dólar perjudica a las personas que compran el dinero en efectivo para pagar este servicio.