Transportistas de Mérida aumentan pasaje sin autorización

Aunque no hay aprobación oficial del ajuste del pasaje, el sindicato del transporte público de Mérida decidió aumentar el precio ya que alegan que no les alcanza el combustible subsidiado y tienen que comprarlo dolarizado.

Este lunes 19 de diciembre, se vio una disminución en el flujo de pasajeros ante el inminente ajuste del pasaje por parte del gremio de transporte.

Ramón Galvis, presidente de la línea El Chama, de la ciudad de Mérida, explicó el motivo de tal incremento. “El sector transporte vino haciendo efectivo el ajuste de la tarifa de 4bs el corto, 5bs para El Chama y 6bs para el sector de San Jacinto. Todavía no hay una aprobación oficial por parte del alcalde o de la autoridad pero es necesario hacer este ajuste para poder mantener la prestación del servicio, es cierto que hay unas colas pero el sector transporte el gobierno nacional le sigue surtiendo el combustible tanto gasolina y gasoil de manera normal”.

Así mismo, Galvis afirmó que se surten de gasolina subsidiada casi a diario, pero no les alcanza porque la cantidad que les surten no es suficiente para completar su jornada.

“Hoy (lunes) se colocó gasolina, gasoil, igual que el día viernes, pero por supuesto que eso no alcanza, alcanza es para dos días de trabajo o día y medio. Y lo otro, nosotros los transportistas lo compramos a lo que esté en las bombas no subsidiadas”, puntualizó el presidente de la línea de transporte El Chama.

Por su parte, las líneas que conectan al municipio Libertador con el municipio Campo Elías, Línea Unión y la Línea San Benito, aumentaron el pasaje largo de 5 bs a 8bs, lo que representa un fuerte aumento debido a que el salario se mantiene igual.

Igualmente, el transporte público que labora en el municipio Campo Elías, como la Línea de Transporte Urbano José Adelmo Gutiérrez, hizo el ajuste del pasaje largo también en 8 bs.

Los transportistas indican que están a la espera de que las autoridades agilicen el ajuste y el pronunciamiento de las confederaciones a nivel nacional que están reunidas en Caracas.

Mientras que los usuarios no están de acuerdo con dicho aumento ya que el salario no lo han subido y no les alcanza para pagar pasajes y comprar alimentos para 15 días.

Yenni Rivas, usuaria y habitante de la comunidad José Adelmo Gutiérrez en Ejido, manifestó que trabaja en el centro de Mérida y no le alcanza su salario mínimo, ya que tiene que gastar 32 bs diarios para ir a su lugar de trabajo, aunado a ello, debe pagar el pasaje de su hijo que estudia en el liceo.

Por Adriana Moreno/Radio Fe y Alegría Noticias.