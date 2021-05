Transportistas de Mérida solo reciben 50 litros de combustible

Desde hace meses tanto el sector transporte y usuarios del municipio Libertador, Campo Elías, Santos Marquina, entre otras localidades del estado Mérida, se han visto fuertemente golpeados ante la falta de combustible.

Eladio Vergara, presidente de la línea de autobuses “La Otra Banda”, precisó a Radio Fe y Alegría Noticias que a diario el sector transporte en la entidad pasa calamidades ante esta problemática, indicando que cuando logran surtir sus unidades de combustible sólo pueden equipar los tanques con 50 litros y la capacidad de cada unidad es de 120.

“Hemos sufrido mucho por la falta de combustible, ha habido dos semanas que hemos tenido muy poco combustible tanto de gasolina como de gasoil, lo más lamentable es que cuando hay combustible solamente nos ponen 50 litros y podemos trabajar desde la mañana hasta las 2 de la tarde, entonces la gente que está en rutas largas se queda en la calle, ya que uno no la puede buscar porque el combustible se le termina”, aseguró.

Vergara indicó que han planteado a las autoridades encargadas del combustible que en semanas de flexibilización les surtan entre 70 y 80 litros de combustible para poder cumplir con las rutas establecidas en la ciudad y garantizar un servicio óptimo a los usuarios.

“Yo le he planteado al amigo Leonel Matos que en la semana que no es radical nos surtan por lo menos 80 litros para poder llevar la gente de nuevo a sus hogares y trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde pero no ha sido posible”, afirmó.

Además informó que los fines de semana “no les colocan combustible” y que la línea la Otra Banda cuenta con 55 unidades operativas y que solo le surten a 20 unidades, considerando que “es difícil prestar un servicio a la comunidad merideña, como también poder mantener al núcleo familiar tanto del colector, operador y el chofer.

“Nosotros con el transporte mantenemos nuestra familia, está también la familia del recolector, del operador, son como cuatro y cinco familias que mantiene cada unidad, sin contar el mecánico” aseveró.

El transportista también informó que a consecuencia del combustible este miércoles 12 de mayo no hubo servicio del transporte público en la entidad.

Se pudo conocer que este martes 11 de mayo semana de flexibilización, el pueblo merideño quedó varado en el centro de la ciudad motivado a la ausencia del transporte público y unidades de Tromerca para trasladarse desde el centro de Mérida hasta sus hogares.