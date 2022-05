Transportistas de Trujillo no saben cómo cobrar pasaje por código QR

Leonel Cabrita, transportista del municipio Valera, estado Trujillo, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que no sabe cómo se implementará la medida del pago del pasaje a través del código QR.

«Hasta ahorita he visto que colocan una calcomanía con el código QR (en las unidades de transporte), me imagino que la gente va a escanear ese código con su celular. No tengo información todavía», declaró Cabrita.

Agregó que quizás la falta de información se deba a la escasez de periódicos en la zona.

En otro sentido, expresó que con el tema del combustible la situación es «deplorable».

«Cada día más abajo todavía, si nos echaban 80 litros, ahora nos bajaron a 50 litros», aseguró.