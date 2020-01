Transportistas del oeste de Maracaibo “insatisfechos” por reubicación de paradas

Fueron reubicadas 17 paradas de transporte público ubicada en el sector Curva de Molina (al oeste de Maracaibo) por la Alcaldía para continuar con los trabajos de demolición y restauración de los espacios de esta importante zona comercial que está intervenida desde el 2 de enero.

Rubén Essis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte del estado Zulia, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que esta reubicación ha generado insatisfacción en los choferes, quienes no son tomados en cuenta por las autoridades municipales para el plan de intervención que se ejecuta.

“Esa situación ha traído confusión, el usuario no sabe dónde ir a tomar la ruta para ir al destino de su trabajo y ha habido muchos conflictos. No sabemos qué va a ocurrir. Lo cierto es que estamos muy dispersos. El pasajero camina demasiado y nosotros tenemos que dar una vuelta por una circunferencia muy grande y además, donde no podemos tomar pasajeros”, explicó.

Sobre esta situación el alcalde de Maracaibo Willy Casanova, pidió paciencia a la ciudadanía. “Yo le pedí disculpas al usuario, estamos reordenando la Curva de Molina y esos implica por ahora que el usuario tenga que caminar unas cuadras más hasta que logremos ordenar el asunto”, precisó.

Asimismo, resaltó que cuando culmine el reordenamiento de la Curva no habrá parada fácil para nadie, por la recuperación de espacios públicos para el libre paso peatonal. “No se puede resolver el caos y la anarquía de la Curva de Molina complaciendo a todo el mundo”, destacó.

La máxima autoridad municipal responsabilizó a las gestiones anteriores por permitir el deterioro de la ciudad, la cual no fue planificada su crecimiento, “y el oeste de Maracaibo era como vaya pa’ allá y agarre ese espacio”.

Casanova anunció que para el próximo 28 de enero se entregará la primera etapa de reapertura de toda la intercepción, la resolución de aguas servidas, la semaforización y la iluminación.