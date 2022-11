Transportistas del Zulia no se unieron al paro nacional

El transporte público en el Zulia estará funcionando con total normalidad según confirmó Erasmo Alián, presidente de la Central Única del Transporte de la entidad, a Radio Fe y Alegría Noticias este viernes 11 de noviembre.

Alián aseguró que la distribución de combustible está funcionando eficientemente en la entidad; por ende, no ve razones para unirse al paro de transporte que convocaron para este viernes las asociaciones de otras regiones del país.

“El estado Zulia no se suma a la hora cero que están convocando a nivel nacional. No lo vamos a hacer porque a nosotros aquí nos están surtiendo de combustible. Hoy, exactamente en (la estación) La Bandera atendimos 250 unidades colectivas que usan gasoil y diésel, 750 transportistas que usan gasolina y más de 360 transportistas que usan gas natural vehicular. Los tres combustibles los estamos surtiendo en La Bandera; por lo tanto nosotros aquí en el estado Zulia no estamos llamando a ningún paro de actividades”, señaló.

Dijo que en la entidad zuliana los transportistas se mantienen dialogando y coordinando con Roger Augusto Hernández Hernández, presidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), con Miguel Ramírez, presidente del Metro de Maracaibo, y demás autoridades del transporte público.

“Venimos de una pandemia donde estuvimos mucho tiempo parados y es ahorita es que se está reactivando el transporte en el estado Zulia. Aquí tenemos el 82% el transporte activo en toda su modalidad: carro por puesto, microbús, autobuses, taxi, mototaxi y transporte multimodal. De tal manera que el llamado general es a no acatar el llamado a paro de transporte”, apuntó.