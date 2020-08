Tras los rumores, excarcelan a Juan Requesens

La hermana del diputado, Rafaela Requesens, confirmó la medida de arresto domiciliario.

Henrique Capriles Radonsky también publicó la información a través de su cuenta en Instagram con un video donde se ve a Juan Requesens recorrer el pasillo de un edificio saludando a varias personas que lo recibieron.

“El régimen le dio hoy a mi hermano @juanrequesens una medida de casa por cárcel. Juan está con nuestra familia!”, publicó Rafaela Requesens.

La medida se conoce horas después de que surgieran los primeros rumores en algunos portales digitales que afirmaron más temprano que, según fuentes en el partido Primero Justicia, Requesens estaba liberado.

Pero en su momento, la dirigente estudiantil los desmintió asegurando que su hermano aún permanecía en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde estuvo recluido por dos años.

Incluso minutos antes de confirmar su excarcelación, Rafaela publicó en sus redes “hagamos un ejercicio. Imaginen que un ser querido está secuestrado y que empiezan a llegarles mensajes y llamadas de que ya no lo está. Pero esa persona no está en su casa y no saben nada nuevo sobre él/ella. ¿Qué harían ustedes?”.

Juan Requesens estuvo 752 días detenido y acusado de estar involucrado en el supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018.