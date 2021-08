Decretan tres días de duelo nacional en Haití tras terremoto

Le nouveau bilan humain du séisme s’élève à 1 419 morts : 1 133 dans le Sud, 162 dans la Grand’Anse, 122 dans les Nippes et 2 dans le Nord-Ouest. Plus de 6 900 blessés sont enregistrés dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse.



⚠️Ce bilan reste très partiel! pic.twitter.com/ZpfmfZC6DB