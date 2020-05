Trump rompe relaciones con la OMS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el país norteamericano romperá definitivamente su relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de haber reducido el aporte financiero, “porque han fracasado en hacer las reformas necesarias”.

El anuncio lo realizó durante una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca.

“Dirigiremos los fondos a otras necesidades de salud, a nivel mundial”, enfatizó el mandatario.

“China tiene todo el control sobre la OMS, a pesar de pagar solo $ 40 millones por año en comparación con lo que Estados Unidos ha estado pagando, que ha sido de aproximadamente $ 450 millones al año”, dijo Trump.

Es por ello que, “debido a que no han logrado realizar las reformas solicitadas y muy necesarias, hoy terminaremos nuestra relación con la OMS y redirigiremos esos fondos a otros en todo el mundo y mereceremos necesidades urgentes, globales y de salud pública“, sentenció el presidente estadounidense.

El gobierno chino ha violado continuamente las promesas que nos hicieron y a muchas otras naciones”, dijo Trump.

“El mundo está sufriendo, el mundo está sufriendo como resultado de la mafia del gobierno chino. China ocultó el virus de Wuhan, tanto que dejó que se esparciera por el mundo, dejando que se convirtiera en una pandemia mundial, que ha dejado más de 100.000 muertes en EEUU y más de un millón de contagiados”, agregó.

Trump destacó que “China ignoró su obligación de reportarlo a la OMS y presionó a esta organización a ocultarle al mundo cuando el virus fue descubierto por las autoridades chinas”.

NEW: President Trump announces that the United States will be "terminating" its relationship with the World Health Organization. pic.twitter.com/bl1rC0ZQKe