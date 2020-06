TSJ nombra a Bernabé Gutiérrez como nuevo presidente de Acción Democrática

En una sentencia emitida este lunes en horas de la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), suspendió a la actual dirección nacional del partido Acción Democrática (AD) y nombró una “mesa directiva ad hoc” presidida por Bernabé Gutiérrez, secretario general de esta organización política.

Según el texto esta “mesa directiva ad hoc” estará conformada por un presidente, un secretario general nacional y un secretario general de organización “que cumplan las funciones directivas y de representación de la organización con fines políticos, así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales”.

La “mesa directiva ad hoc” también podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la tolda política.

Asimismo, suspendió de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista o suspensión de AD.

La decisión ocurre después de que el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, expresara en su cuenta de Twitter el 12 de junio que su partido AD no acudirá a ningún proceso comicial que convoque el nuevo Poder Electoral.

“AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla”, escribió Allup.