Un milagro en EEUU podría impulsar la santificación de José Gregorio Hernández

Luz Mely Reyes, cofundadora y directora ejecutiva del medio de comunicación Efecto Cocuyo, entrevistó al cardenal Baltazar Porras el lunes 25 de abril y dijo que están en la primera etapa recogiendo todos los datos de un milagro ocurrido en EEUU que podría impulsar la santificación del beato José Gregorio Hernández.

En un video que Luz Mely Reyes aportó a Radio Fe y Alegría Noticias, Porras expresó que este milagro sucedió en 2022 y se trata de un señor que prácticamente «estaba dado por muerto».

«Tenían que hacerle diálisis y trasplante de hígado y de un día para otro está completamente sano. Él no le pidió la sanación a José Gregorio Hernández, sino toda su familia», declaró Porras en los alrededores de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, EEUU.

Indicó que debido a la beatificación de José Gregorio Hernández han recibido peticiones de sus reliquias de todos los países que van desde Canadá hasta la Patagonia.

«De Europa casi todos, de España Portugal e Italia de un montón de sitios. Nos han llegado de Polonia, hasta de Afganistán, Filipinas, Japón, es impresionante, y en sitios donde hay capillas de José Gregorio Hernández, no de ahora, de hace 15 o 20 años atrás», mencionó el cardenal, y ante la pregunta de si serán enviadas respondió que sí, están en proceso.

Favorecidos por José Gregorio

Según reseñó el portal web Aleteia, a mediados de 2021 el Dr. José Gregorio Hernández favoreció a Diego Dugarte, un niño de 12 años de edad que vive en el barrio «El Encanto» de La Vega, en Caracas.

El párroco de San Alberto Hurtado, en la parte alta de La Vega, Alfredo Infante, dijo en un video colgado en YouTube que se trata de un niño de esa comunidad.

Diego presentó una adenitis (ganglios inflamados) que lo llevó a estar hospitalizado para realizar los estudios clínicos y esperar la operación.

Debido a que la intervención era delicada, le hicieron una biopsia. Posteriormente le suministraron algunos tratamientos y al día siguiente el ganglio redujo mucho su tamaño.

Después de la operación Diego le expresó a su madre que cuando le aplicaron el tratamiento, «un señor de sombrero hizo presencia y le dijo: ¡Tranquilo, vas a estar bien!». Dayana, la mamá de Diego, considera que esta es una muestra de la fe viva y del paso de José Gregorio en «El Encanto». El milagro precedió la visita de la reliquia al sector.

Por su parte, el padre Alfredo, ratificó el 25 de octubre de 2021 el favor recibido por el niño.

«Este favor ha sido realmente significativo para la salud y lo más importante para su familia y el compromiso en la fe». Indicó que la madre de Diego se forma para ser catequista y su padre también se ha comprometido con el centro de pastoral San Alberto Hurtado.

La segunda persona favorecida por el beato es Wilmer Pablo Bernardo Pérez Marrero, de 53 años de edad, vecino de Guarenas, estado Miranda.

Wilmer asegura que José Gregorio Hernández lo operó de un tumor cerebral diagnosticado el 28 de agosto de 2021.

La operación Wilmer ocurrió en el Hospital Pérez Carreño de Caracas, el 27 de septiembre de ese años.

«Cuando salí de mi casa al hospital no valía nada. No veía, no hablaba, no caminaba. Ahora vean como estoy», expresó Wilmer en un video colgado en YouTube.

«El Doctor José Gregorio Hernández fue quien me operó. Es tan así, que hay una anécdota: el médico que iba a operar salió y luego entró otro. En la operación siempre hubo un doctor y nadie se explica quién era», resaltó Wilmer.