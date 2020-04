Un millón y medio de migrantes podrían retornar al país

El Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela estima que más de cuatro mil migrantes han retornado al país por la frontera del Zulia con Colombia desde el 16 de marzo.

El director de esta obra jesuita, Eduardo Soto, dijo en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses.

Detalló que estiman que unas 4200 personas hayan retornado por la frontera zuliana desde el 16 de marzo, fecha en la que inició la cuarentena en el país.

Señaló, que el ingreso por la frontera del Táchira podría duplicar o triplicar esta cifra y que los ingresos por Apure y Amazonas podrían ser equivalentes a la mitad.

Recordó, que la frontera de Venezuela con Colombia es muy porosa y extensa, lo que dificulta saber con precisión cuántas personas han retornado.

El sacerdote jesuita indicó, que además no hay registros formales de control migratorio, por lo que estos datos los manejan por sus redes de trabajo.

La pandemia pone al descubierto las injusticias que viven los migrantes

El representante del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) explicó, que la pandemia a puesto al descubierto las injusticias estructurales que sufren los migrantes en la región.

Agregó, que la negación del derecho a la salud en los países de acogida es una evidencia de la ausencia de políticas de protección al migrantes en la región.

Señaló, que la negación de asistencia médica era una de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar.

Igualmente dijo, que otra de las causas para el retorno es la pérdida de posibilidades de ingresos económicos. El jesuita recordó, que muchas de las personas que se fueron del país lo hicieron sin un plan, por lo que terminaron en trabajos informales pagados a destajo.

Explicó, que las medidas de confinamiento impuestas en la región para contener la propagación del Coronavirus, les ha hecho perder estos trabajos. Y cuando pierden la posibilidad de sostenerse o de enviar dinero a sus familias en Venezuela, pierde sentido seguir fuera del país.

Aseguró, que también las familias en el país jalan a sus seres queridos, los instan a volver y les dicen”aquí resolvemos, aquí vemos como hacemos”. Por lo que al no tener ningún tipo de protección en los países de acogida o de tránsito, deciden regresar.

Regresan al país en un estado de alta vulnerabilidad

El padre Eduardo Soto manifestó, que “es muy duro” hablar de las condiciones en las que están retornando estos venezolanos y venezolanas.

Destacó, “así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando. Están regresando gastando sus ahorros, a riesgo, muchos de ellos enfermos, incluso no están enfermos con nada que tenga que ver con el COVID-19, pero no pueden recibir atención en el lugar donde estaban. Mucha gente está regresando para atenderse en Venezuela, incluso para tener acceso a lo mucho o lo poco que podamos tener en nuestras respectivas comunidades en atención en salud y en alimentación”.

En este sentido enfatizó, que son personas que requieren de asistencia para cubrir sus necesidades más básicas, más allá de lo que implica la propia pandemia.

Más de un millón y medio podrían retornar

El director del SJR aseguró que la llegada de más personas que están fuera del país dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de retorno.

Consideró, “dependiendo de cómo evolucionan las medidas de restricción y de cómo evolucionan las medidas de protección de los migrantes fuera del país, podemos estar hablando de un retorno, fácil, de un millón y medio de personas en los próximos meses”.

Explicó, que eso dependerá de que se den las condiciones para el retorno, dada la incertidumbre que genera la pandemia.

Advirtió, que es muy posible que las fronteras permanezcan cerradas por mucho tiempo, más allá de los meses de agosto y septiembre. Por lo que este es un elemento que puede impedir la movilidad de quienes buscan regresar a la nación.

Sobre las estimaciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro sobre el retorno de compatriotas, las consideró optimistas.

El presidente Maduro aseguró el pasado domingo que esperan el retorno de unos 15 mil venezolanos y venezolanas.

El sacerdote jesuita dijo al respecto, “yo creo que decir que solamente 15 mil personas van a entrar la próxima semana es bastante optimista. Y de verdad, me gustaría que fuera así, osea me gustaría que la gente no esté pensando en regresarse en el contexto en el que estamos”.

Agregó, “para tú poder regresar a Venezuela tienes que hacer un plan de retorno, y tienes que tener las condiciones para ese plan de retorno; y tienes que tener las garantías de que las autoridades, tanto del país de acogida, como del de tránsito, como del país de reingreso que sería Venezueala, están en las condiciones para recibirte, para poder darte el tratamiento que necesitas; y eso es de lo que no tenemos pleno conocimiento, no tenemos la información”.